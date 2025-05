Vecinos del antiguo edificio de Correos en la avenida de San Severiano de Cádiz denuncian «inseguridad» por «40 años de abandono» de los locales

Un grupo de vecinos de Cádiz, con domicilio en el edificio número 2 de la avenida de San Severiano, edificio que se encuentran arriba de los históricos locales abandonados de Correos, ha presentado una «queja formal y solicitud de información sobre actuaciones relacionadas con la Inspección Técnica del Edificio (ITE) y supervisión profesional» ante el Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz.

Son muchos los frentes que tienen abiertos estos vecinos de la capital gaditana, según se desprende de la queja presentada en el Colegio de Arquitectos, queja a la que ha tenido acceso este periódico. Y los hechos afectan también a los vecinos del número 4 de esa misma avenida de San Severiano, también con locales antiguos y sin uso de Correos.

Por un lado, se pone el foco en Correos y se denuncian «los 40 años de abandono» de estos históricos locales. Una representante de estos vecinos, encargada de presentar la queja formal en el Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz, resalta «la falta de seguridad» en la estructura del edificio.

También se recuerda que «la ITE se hizo mal». Fue en el año 2018, con el gobierno de José María González 'Kichi' al frente del Ayuntamiento y con Martín Vila como encargado de Urbanismo.

La administradora de fincas

Asimismo, se pide «el cese» de la administradora de fincas. «Se ha negado a facilitarme el informe técnico de dicha ITE, dando excusas sobre quien puede tenerla o directamente no contestando a los correos, lo cual considero una vulneración de mi derecho como propietaria a acceder a dicha documentación, que creo que deberíamos de tener todos los vecinos en nuestro poder desde que finaliza dicha ITE», se argumenta por parte de la vecina que firma la queja formal.

«Solicito, por tanto, que este colegio me indique si tiene constancia o registro del informe de dicha UTE, y si es posible acceder a una copia del mismo. Asimismo, solicito orientación sobre los pasos a seguir para obtenerlo formalmente, de no tenerlo vosotros en vuestro poder«, se requiere.

«La importancia de tener este informe es, por un lado para demostrar que los locales han estado abandonados durante más de 40 años, por eso presenta ese grave estado de corrosión en el hormigón y ese informe deja constancia de ello, dado que es el mismo arquitecto que lo redacta quien indica el abandono del local al que se le permite entrar y deja reflejado también que no se le permite entrar en los otros cuatro locales y que se encuentran en la misma situación de abandono. Por otro lado es importante saber qué dice ese informe sobre las reparaciones a realizar para compararlo con lo que realmente se hace, cómo se hace y el motivo de que pocos años más tarde haya que volver a reparar esas mismas zonas. Llevo desde octubre del año pasado intentando que mi administradora me lo mande, pero parece que no interesa que aparezca«, se añade.

Y es que fue en octubre de 2024 cuando «se detectan graves desperfectos estructurales en un local situado en los bajos del edificio». «Este local se reforma en la mencionada ITE, por lo que me resulta muy extraño que tan sólo cuatro años después su estructura esté tan deteriorada», se apunta en la queja formal antes de señalar la actitud de la administradora de fincas.

Los vecinos de los números 2 y 4 de la avenida San Severiano de Cádiz no pasan por alto, y es algo que también se pone en conocimiento del Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz, que, «según la información recabada, el informe de la ITE fue redactado por un arquitecto distinto del que lo firmó». «Me gustaría saber si está práctica es conforme a la normativa profesional y vigente y si se encuentra debidamente regulada y supervisada por este Colegio».

El arquitecto

La queja también afecta a «la actuación del arquitecto recientemente contratado por mi comunidad de propietarios». «Este profesional, desde el primer momento en el que se reúne con nosotros, en diciembre de 2024, nos explica cosas que no tienen mucho sentido, como que el grave deterioro que sufre la estructura del local (forjados de hormigón armado, vigas, jácenas...) no tiene nada que ver con su abandono a lo largo de los años (más de 40) y su falta de ventilación y mantenimiento, sino que nos dice todo lo contrario, que gracias a que el local lleva cerrado años se ha conservado mejor, que de lo contrario, el deterioro hubiese ocurrido más rápido por las condiciones climáticas de Cádiz«, se explica.

«Consultando con otros arquitectos me comentan que el abandono de un local sin ventilación agrava los problemas, no los evita», se añade en la queja formal.

«En esa primera reunión, varios vecinos le preguntamos sobre el estadio del edificio, si no sería conveniente asegurarse que no estaba igual de mal que el local, a lo que nos contesta que no, que no lo ve necesario. Le traslado esta consulta a otros arquitectos y todos coinciden en lo mismo: es crucial que el arquitecto inspeccione todo el edificio para descartar la afectación general, haciendo catas en otros puntos claves del edificio. Si ya nos vamos a lo que dice la ley, tiene responsabilidad profesional desde que ve el problema, por lo que es su obligación tomar medidas», se relata por parte de esta vecina que habla en representación de toda la comunidad.

Inseguridad: petición de catas en el edificio

Para «tranquilidad» de los vecinos, se pide en una junta que el arquitecto haga catas para descartar que el resto del edificio pudiera estar también afectado. «La idea era que mientras redactaba el informe, hiciera catas en algunas viviendas y en la siguiente reunión que calculó que sería en febrero cuando tuviera terminado el informe, ya nos comentara el estado general de todo el edificio. Queríamos tener el informe para empezar con las demandas a quien corresponda».

«Nos convocan para la reunión en marzo. En ella nos comenta que durante su inspección ha tenido que apuntalar el local de urgencia hasta en cuatro zonas, que parte del dinero que pagamos todos los vecinos para el informe lo han tenido que utilizar en alquilar esos puntales, cosa que hace la señora presidenta sin nuestro consentimiento ni informarnos y que ahora le tenemos que reponer».

Se acaban presentando «tres presupuestos del proyecto». «El más económico de 350.000 euros, sólo del local». «Le preguntamos que si se realizaron las catas, a lo que nos dice que no. Insisto, local que ha tenido que apuntalar de urgencia, pero sigue sin ver conveniente hacer catas.

«Algunos vecinos le recriminamos que si ha visto que el local está tan mal, ¿cómo es que no se han realizado ya las catas si se aprueban además en la anterior junta?, y sus palabras textuales fueron: »perdona, pero a mí se me ha contratado para la obra del local«.

«Tanto él como la señora presidenta siguen insistiendo durante toda la reunión en que se apruebe un presupuesto. Evidentemente nos negamos. ¿Y las catas? Nos dice que se podría estudiar la realización de las catas, pero con un presupuesto independiente. Insisten mucho, mucho en que ligamos un presupuesto».

¿Cómo está la situación actualmente? En la queja formal presentada ante el Colegio de Arquitectos se resume lo siguiente: «Estamos en mayo y ni nos han mandado el proyecto ni se ha hecho ninguna cata».

«Tanto lo uno como lo otro lo está justificando al pago de ambas cosas, cuando creo que lo importante es la seguridad de las personas que vivimos encima antes que su beneficio económico. Llevamos desde diciembre con el local apuntalado y seguimos sin catas y sin fecha para su realización. Aunque no tenga nada ver, una de las empresas que nos presupuesta es la que trabaja con él y la más económica. ¿Casualidad?», se pregunta este grupo de vecinos.

«Pero la cosa no queda aquí», se aporta camino del punto final de la queja. «Tras esa reunión, envía un correo donde su principal preocupación sigue siendo el abono de lo que falta del proyecto y pide a las administradoras que se le mande el acta de la reunión donde se aprueba que los vecinos tenemos que reponerle ese dinero que se utiliza para el alquiler de los puntales que se tienen que alquilar de urgencia, y pide también que se mantengan las tres empresas cuyos presupuestos lleva y que se elija a una. Este señor desde un principio sólo ha mirado por su beneficio económico. No hace las catas, no manda el proyecto para pedir más presupuestos y encima nos insiste mucho para que se elija una empresa de las que presenta».

¿Viviendas en los locales?

Así finaliza el escrito: «Quiero añadir por último lo que creo que es la raíz de todo, y para que comprendan mejor por qué creemos que todo esto que nos está pasando no es casualidad. En septiembre de 2024 tenemos una reunión con un posible comprador de los locales. Este señor ya se presenta con toda la tarea hecha, es decir, ya ha hablado hasta con el Ayuntamiento de Cádiz. Quería comprar los locales para hacer 10 viviendas y el Ayuntamiento le dice que no, que podría hacer unas seis. También nos comentó que el patio lo iba a convertir en aparcamientos privados para las viviendas que hagan, que necesitaba que le diéramos permiso los vecinos para la conversión de los locales en vivienda... ¿Qué quiero decir con todo esto? Que ese hombre ya había entrado en los locales varias veces, muchas, medido y mirado hasta el último hueco, hablado con las administraciones competentes para cualquier documentación que tuviera que pedir... ¿pero resulta que un mes más tarde la estructura de los locales están gravemente dañadas?. Creemos que todo esto tiene un propósito desde un principio y que entiendan nuestra preocupación«.

«El colegio de Arquitectos ya ha abierto una investigación», celebra este grupo de vecinos. Y no será el único hilo que se mueva, ya que tomarán medidas legales al respecto para tratar de dar con una solución de una vez por todas.