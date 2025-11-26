El valor de acompañar: Cádiz premia la humanidad de Parkinson Cádiz

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz ha acogido este miércoles la entrega del X Premio Jesús Gargallo a la Defensa de los Derechos Humanos, la Igualdad y la Dignidad, un reconocimiento que en esta edición ha recaído en la Asociación de Enfermos y Familiares de Parkinson de Cádiz, entidad que lleva más de veinte años acompañando y atendiendo a personas afectadas por la enfermedad y a sus familias.

El acto, presidido por el alcalde Bruno García, ha contado con la presencia de miembros del equipo de gobierno, la oposición municipal, representantes de colectivos sociales y numerosos asistentes que quisieron acompañar a la entidad premiada. También ha intevenido el delegado de Asuntos Sociales, Pablo Otero, y Coral, secretaria del Ayuntamiento, encargada de la lectura del acta del jurado. La presidenta del colectivo, Sofía Picano, ha recogido el galardón en nombre de la asociación.

La secretaria Coral ha sido la responsable de leer el dictamen del jurado, reunido el pasado 17 de noviembre. En su resolución, las entidades evaluadoras destacaron el «trabajo ininterrumpido durante más de dos décadas, basado en la atención integral, el acompañamiento emocional, la formación y la cercanía profesional y humana» que ofrece Parkinson Cádiz.

Además, se subruyaó que la asociación es ya un referente «indiscutible del voluntariado sociosanitario en la ciudad, actuando allí donde las administraciones no siempre alcanzan, y manteniendo una labor constante y especializada con uno de los colectivos más vulnerables«.

El premio, dotado con 6.000 euros, se impuso entre seis candidaturas de gran nivel, lo que el propio jurado reconoció como una decisión «difícil por el valor de todas las propuestas presentadas».

«Somos la única entidad local que trabaja de forma continuada con este colectivo»

La presidenta de Parkinson Cádiz, Sofía Picano, ha recibido el premio visiblemente emocionada. En su intervención ha agradecido el reconocimiento en nombre de usuarios, familias, profesionales y voluntarios: «Para nosotros, este premio es un impulso. Llevamos más de 20 años trabajando para que ninguna persona afectada por Parkinson se sienta sola, sin recursos o sin apoyo. Cada día luchamos por mantener su autonomía y calidad de vida«.

Picano ha dedicado el galardón a todas las personas que forman parte de la entidad y ha reconocido el esfuerzo del resto de organizaciones que optaban al premio. Asimismo, ha subrayado que este reconocimiento supone «una motivación para continuar mejorando y ampliando la labor que realizamos».

El alcalde de Cádiz, Bruno García, hace entrega del premio a la asociación. ANTONIO VÁZQUEZ

Bruno García: «Cuando las administraciones no llegan, están las entidades sociales»

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha cerrado el acto con un discurso de marcado carácter social. Ha recordado la figura de Jesús Gargallo, impulsor de derechos laborales y sociales en la ciudad, y ha recordado que el espíritu del premio sigue siendo visibilizar a quienes defienden la igualdad y la dignidad desde el trabajo silencioso.

«Es una entidad que hace muchísimo bien. Su labor es valiosa y necesaria. Y cuando desde las instituciones no conseguimos llegar a todos, ahí están las asociaciones como esta, que representan el último tramo del camino, el más importante«.

El Salón de Plenos ha estado lleno, con asistencia de representantes de todos los grupos municipales, así como de colectivos sociales. La presencia diversa ha reflejado el consenso y el respeto de toda la ciudad hacia la labor de Parkinson Cádiz.

La ceremonia ha concluido entre prolongados aplausos al colectivo premiado, que recibió el galardón Jesús Gargallo como símbolo de compromiso, humanidad y defensa de la dignidad.