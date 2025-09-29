La UCA participa en las III Jornadas de Artes Audiovisuales Sostenibles en el marco de Alcances

La Universidad de Cádiz, a través de la Oficina de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en colaboración con CSIF Cádiz y el Ayuntamiento de Cádiz, han celebrado sus III Jornadas de Uso de las Artes Audiovisuales Sostenibles, enmarcadas en la programación oficial del Festival de Cine Documental Alcances de Cádiz. Las jornadas han tenido como escenario el Teatro Tía Norica de Cádiz durante la semana pasada.

En estas jornadas se han proyectado las obras finalistas y premiadas del Concurso de Cortometrajes Sostenibles Océano de Ideas ODS, convocada por las mismas entidades promotoras del evento y con el apoyo de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz. La actividad fomenta la importancia de dar a conocer la Agenda 2030 y promocionar los Objetivos de Desarrollo Sostenible entre el público joven a través de las artes plásticas y audiovisuales.

En el acto de apertura, conducido por Esther Puertas, de la Oficina de Cooperación Internacional de la Universidad de Cádiz, e Irene Lucio, secretaria de responsabilidad social de CSFI Cádiz, han participado, Javier Miranda, director de Alcances, Mercedes Amézaga López, presidenta de CSIF Cádiz; e Inmaculada Antolínez Domínguez, directora de Secretariado de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Universidad de Cádiz. Durante las intervenciones se ha resaltado el papel de un evento que aúna dos herramientas como el ámbito educativo y el arte, como vía de expresión.

El teatro de la Tía Norica albergó las jornadas. L. V.

Durante la jornada se han proyectado los cortos del IV Concurso Cortos Sostenibles Océano de Ideas ODS, entre ellos, Pequeños gestos, gran impacto (3'.11''), presentado por Mª del Pilar Parra, mención especial como obra más votada del público en la categoría comunidad universitaria; y Las líneas imaginarias (2'.57''), presentada por Irene Guilló Maciá, primer premio en la modalidad comunidad universitaria.

El resto de cintas proyectadas han sido El dilema de Floravida (4'.23»), presentado por Alejandra González Durán, finalista; Fragmentos (3'.22»), del IES Cornelio Balbo (Cádiz), presentado por David Sánchez Sandoval, finalista; Donde vuelan los gorriones (4'.17''), presentado por Elena López Rodríguez, finalista; ¿Necesitas ayuda? (2'.12''), del IES Pedro Muñoz Seca, presentado por José Enrique Izco Reina, finalista; Tras la verdad (5'.23''), presentado por David Bernal Macías, mención especial como obra más votada por el público en la categoría Juventud Sostenible; Nosotras (5'.25''), presentado por Nacho Vargas Carrión, mención especial Alcances; y Desconexión (4'.41''), del IES San Severiano de Cádiz, presentado por Ramón Marín Alba, primer premio Categoría Juventud Sostenible.

Tras la entrega de los premios, se ha desarrollado una mesa de debate con Alberto Cruzado y Blanca Pineda, director y productora del corto Como si con la comida se pudiera repartir cariño. Este cortometraje ofrece una perspicaz y concisa exploración de los sentimientos íntimos que se fraguan en el seno familiar. Entrelaza el humor cotidiano con una emoción contenida, retratando con sencillez y una cercanía palpable la dificultad de manifestar el afecto en la vida diaria. El corto ha recibido el Premio al mejor cortometraje de ficción (2025) en la II edición de la muestra internacional de cortometrajes universitarios Maravíllame, además de obtener reconocimientos en Seviff (Mejor Supercorto y Mejor Actriz para María Gandiaga) y UHU Rueda, con premios del jurado y del público. Ha pasado también por festivales como el Me Mondo Fest, donde fue finalista, Tashortfest, el Festival de Cine de Sorihuela del Guadalimar, el Festival Eszena y muchos más.

Por último, el cierre del evento ha corrido a cargo de la Asociación Más que Danza y del grupo de danza inclusiva e intergeneracional EmARTE, bajo la dirección de Isabel Pérez Cruz, que ha presentado Las Habaneras de Cádiz, en el marco del proyecto de investigación-acción Danza para la Vida, un programa que utiliza la danza española como herramienta terapéutica y pedagógica y de cohesión social.