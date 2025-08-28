El turismo sigue respondiendo en Cádiz capital: «Nadie se queja de la limpieza o los autobuses»

¿Sigue Cádiz de moda? «Desde hace 3.000 años». Responde a la pregunta el presidente de HORECA, la patronal de hostelería, que sin duda mantiene el pulso a diario de un verano que va poniendo poco a poco a fin a las hojas de su calendario, aún quedando «un mes de septiembre que sigue siendo un pilar fundamental de la época estival», señala Antonio de María.

Con el noveno mes del calendario en ciernes y el último empujón de visitantes que queda pendiente por llegar a la capital gaditana, han sido dos meses, julio y agosto, de contrastes y momentos que han determinado la llegada de turistas a la ciudad gaditana. Dos olas de calor, una en cada mes, temperaturas altas en horario nocturno, la huelga de autobuses que tuvo en jaque a la ciudad durante varias semanas de julio e incluso el tema de la limpieza que está tan en boca de buena parte de la ciudadanía y sobre todo de los partidos políticos de la oposición.

Cuestiones que han rodeado al verano pero que han determinado buenos números en la capital llegando al 90% de ocupación en muchas semanas tanto de julio como de agosto. «Cádiz sigue estando en el segundo puesto de valoración de los vistitantes en muchas encuentras turísticas», recuerda Antonio de María. «Lo que le pasa a los gaditanos muchas veces no le llega al turismo, porque se dan mensajes en ocasiones que no les llega a la gente de fuera. No es deseable que haya ese ambiente pero nos toca convivir y hay un tira y afloja sobre si el turismo beneficia o perjudica. Siguen existiendo grupos de opinión con análisis algo anquilosados», explica el presidente de la patronal en referencia a los que en muchas ocasiones se quejan de los visitantes y de la famosa 'turismofobia'.

Al respecto, temas como la limpieza y los problemas con el transporte urbano son cuestiones que ni mucho menos llegan al turismo. Amén de los excelentes datos y las cifras de pernoctaciones, De María destaca que «el autobús no le suele afectar al turista porque viene con su vehículo propio. Vivimos en una provincia en el que el visitante da muchas vueltas y se mueve mucho por su cuenta. El autobús afecta a la ciudadanía», señala.

Respecto al estado de revista de la ciudad, el presidente de HORECA tiene claro que «la ciudad no está tan mal. Yo vivo aquí y no la veo tan sucia como dicen. Tengo claro que es un concepto de operación política y de lo que gestiona a otros niveles. Veo Cádiz limpia, otra cosa es que la empresa responsable del servicio no tiene aún la maquinaria y se ve obsoleto el equipamiento. Hemos tenido también sequía y no se ha podido baldear los suficiente. No veo mal la ciudad y no me han llegado quejas del turismo«, deja claro De María.

Y mirando al mes de septiembre, desde la patronal esperan ese último aluvión que dé paso al otoño teniendo en cuenta que el buen tiempo se prolonga en Cádiz más allá de los meses típicos de la época estival. «El verano siempre ha sido julio, agosto y septiembre pero llegó un momento en el que todo se centralizó en agosto porque cerraban las grandes fabricas y empresas. Desde la Unión Europea siempre se ha recomendado que se expandan las vacaciones a julio y septiembre. El mes de septiembre tiene el inconveniente de que puedan entrar lluvias en la primera quincena del mes. Si eso pasa mucha gente se queda en casa y el dinero del hotel se lo gastan en casa».

De cara a septiembre, «tenemos una previsión de cerca un 80% de ocupación media. El año pasado se alcanzó un 85%. En principio tenemos una previsión menor pero tengo claro que se van a llegar nuevas reservas y también mucha gente que va a venir sin reservas porque hay turistas que son conscientes de que no van a tener problemas para encontrar alojamiento«, explica Antonio de María.

«Los restaurantes siempre tienen sitio para más trabajadores»

Una de las preguntas respecto al verano es si los restaurantes, cada vez más en Cádiz y su provincia, son capaces de atender a la gente local y a los que llegan de fuera. El presidente de la patronal entiende que sí, aunque nunca está de más la llegada de más trabajadores que puedan echar una mano.

«Los restaurantes de Cádiz atienden perfectamente a los turistas. Es verdad que las plantillas podrían estar más desahogadas pero el camarero necesita una experiencia y si entra gente joven necesita su tiempo. Hay plantillas fijas y lo que se hace en verano es meter un refuerzo para ayudar a esas plantillas», asevera.

Asimismo, De María recuerda que «hay trabajos más entretenidos como son recoger mesas, la mecánica o limpiar los cubiertos que lo suelen hacer chicos jóvenes o estudiantes para sacarse un sueldo durante el verano. Esto ha sido siempre así en la hostelería, de ahí que nunca vamos a tener exceso de personal en la hostelería, en verano hay sitio para todo el mundo«, añade.

El presidente de HORECA recuerda que «tenemos 9.000 trabajadores más en hostelería que en julio de 2019 en toda la provincia de Cádiz. Hemos sido capaces de introducir una media de 1.500 trabajadores al año en la provincia. Esto es importante en los tiempos en los que vivimos», concluye.