«Se está tratando de lavar la imagen de ETA, muchos jóvenes aún no saben qué pasó»

'Misiles contra la ETA' es el último libro del gaditano, aunque nacido en Larache, Jaime Rocha. Una obra en la que el que fuera espía del Centro Nacional de Inteligencia trata de poner el foco donde muchos no lo están haciendo por sus propios intereses, en su mayoría políticos. Una parte de la historia de España que «se quiere lavar ahora y olvidar de manera inexplicable».

Con el convencimiento de saber de lo que habla, Rocha es un auténtico libro de sabiduría. Su experiencia en diferente lugares del mundo trabajando a la sombra y sin ser conocido, ha dado paso a una faceta mucho más pública en la que este gaditano de adopción trata de mostrar todo lo vivido y aprendido.

De ahí que su nueva novela se la plantee «con dos objetivos. El primero dar a conocer lo que pasó en España porque estoy observando que la juventud española desconoce la existencia de ETA y los 50 años de sufrimiento para la sociedad española y sobre todo la vasca. Hablando con amigos nos hemos dado cuenta que parece que se está haciendo borrón y cuenta nueva y que a la juventud no le interesa lo que pasó en estos últimos 50 años. El primer objetivo de esta novela es dar a conocer esa parte de la historia de España que no se puede olvidar y que me han agradecido muchas víctimas de ETA«, reconoce Rocha.

«El segundo objetivo de esta obra es que se conozca el trabajo de un servicio de inteligencia. Mucha gente piensa que en este país ese servicio tiene que tener una actividad del tipo policial y no es así. El servicio de inteligencia recaba y procesa información, luego son las fuerzas de seguridad las que se encargan de actuar y es lo que relata este libro haciendo referencia a la 'Operación Sokoa'», explica el que fuera espía español.

Su novela, 'Misiles contra la ETA', agotada en diferentes plataformas pero presentes en conocidas librerías gaditanas, relata la Operación Sokoa desarrollada en la década de 1980, en los llamados años de plomo: «muchos años de sufrimiento para toda la sociedad española, fueron 853 muertos, muchísimos heridos, ciento y pico mil personas que tuvieron que marcharse del País Vasco porque les hacían la vida imposible. Fue muy duro, muy duro. Y ahora parece que no pasó nada. Eso ha sido lo que me ha impulsado a mí a hacer esto», destaca.

¿Por qué este aparente lavado de imagen de lo que fue el terrorismo en España? «Al Gobierno actual le permiten estar ahí los herederos de muchos miembros de ETA. Me consta que ahora en el País Vasco están tratando de limpiar lo que fue el terrorismo diciendo que la banda se creó para luchar contra Franco, lo cual es absurdo porque cuando más asesinatos se produjeron fue en democracia, a pesar de que se les había amnistiado a muchos terroristas que estaban en la cárcel. Esos mismos terroristas siguieron matando cuando salieron de prisión, alcanzando más de 800 muertos y unos 2.000 heridos. Eso todavía está muy reciente pero se está haciendo un lavado de imagen inexplicable», destaca Jaime Rocha.

Con este panorama queda claro que quedan cicatrices. «Siguen abierta muchas heridas. Hay 300 asesinatos de ETA sin resolver. No han pedido perdón, no se han arrepentido, se les dan ventajas de carácter penitenciario, algunos ocupan puestos políticos. Parece que pretenden que no se sepa nada, quedan muchas heridas abiertas aún«.

Rocha hace una reflexión sobre lo que debe ser, también, la memoría histórica. «Todo español de bien debería acordarse de la memoría histórica en todas sus facetas. Es importante recalcar lo que pasó en España. Mi libro tiene esa pretensión pero mi objetivo no es vender más libros sino que la gente tome conciencia de lo que pasó aquí».

«Me gustan los proyectos de Cádiz pero lo fundamental es el día a día»

Lo vivido, lo experimentado y lo ocurrido. Es lo que Rocha trata de explicar en sus libros, todo sin olvidar las raices del que llegó con 12 años a Cádiz y nunca dejó de irse de este ciudad. «Soy un gaditano universal. Mi mujer y mis hijos son de Cádiz. Soy socio del Cádiz CF desde muy pequeño y creo que tengo todas las papeletas para hacer gala de gaditanismo. He vivido en muchos sitios pero al final siempre he vuelto y vivido en Cádiz porque mejor que aquí es imposible«.

¿Cómo ve la situación de la ciudad? «Me gusta que se hablen de grandes proyectos para la ciudad pero aquí lo importante es el día a día. Pertenezco a la ONG Madre Coraje y todos los ayuntamientos nos tratan bien pero al final la limpieza, el arreglo de una acera, todo lo que es más visible es fundamental para la gente».

Con un bagaje tan amplio de una personas con miles de historias por contar aunque «la mayoría no las sabe nadie ni las puedo desvelar», Rocha es muy reconocido fuera de Cortadura a la espera de serlo también de puertas para dentro. «Siempre digo que nadie es profeta en su tierra. Desde que empecé a publicar novelas, una de ellas con un premio en Estados Unidos, alcancé un éxito que yo no esperaba. Quizás se me ha conocido más ahora porque evidentemente en mi faceta como agente del Servicio de Inteligencia hago una labor que no se puede conocer».

Al respecto, Jaime Rocha destaca que «he hecho más de 50.000 kilómetros en coche presentando mis libros por toda España y siempre me ha faltado ese plus de Cádiz que me ha llegado ahora con varias presentaciones de los libros. Me gustaría ese reconocimiento por parte de mi ciudad de una manera más patente pero sin exigir nada a nadie», concluye.