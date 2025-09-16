Los trabajadores sanitarios de Cádiz se suman a las movilizaciones y reclaman un «Estatuto Marco para avanzar»

Miles de trabajadores del Sistema Nacional de Salud (SNS) se han manifestado hoy en centros sanitarios de las diferentes comunidades autónomas para reclamar al Ministerio de Sanidad que no cierre la negociación de la Ley que establece sus condiciones laborales y acuerde un «Estatuto para avanzar» que beneficie a todo el personal de la sanidad pública y a sus pacientes.

Convocados por las organizaciones sindicales con representación en el Ámbito de Negociación (SATSE -FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde), trabajadores de todas las categorías han alzado su voz en defensa de sus derechos y han demandado que la nueva Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud contemple todos los cambios necesarios para acabar con «años de recortes, precariedad y discriminación».

Los sindicatos convocantes han denunciado que el Ministerio de Sanidad ha elaborado una ley «incompleta, parcial e interesada» que no da respuesta a todas las necesidades del conjunto del personal de la sanidad pública. También han criticado que el departamento de Mónica García ha roto, de manera unilateral, el calendario pactado de reuniones para seguir avanzado en la mejora de esta norma. «Ahora quiere, deprisa y corriendo y por la puerta de atrás, llevar al Congreso de los Diputados por interés de oportunidad política una ley insuficiente», apuntan.

En Cádiz esta concentración se ha producido en el entorno del hospital Puerta del Mar. La previsión es que las movilizaciones continúen próximamente, incluso hay convocada una manifestación el próximo 1 de octubre frente al Ministerio de Sanidad en Madrid