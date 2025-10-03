Un trabajador sufre un infarto en el interior de un buque en la Zona Franca de Cádiz

A primera hora de la tarde de este viernes un trabajador ha sufrido un infarto en el interior de un buque atracado en el puerto de la Zona Franca de Cádiz. Los servicios de emergencias han acudido hasta el lugar, pero han precisado de la ayuda de los bomberos para hacer el traslado del hombre hasta la ambulancia.

Ha sido necesario el uso de una autoescala para poder acceder al trabajador y trasladarlo desde el interior del buque a la ambulancia.

