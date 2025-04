Tiran objetos por una ventana en una calle de Cádiz durante una mudanza: «Un espejo, vale... esto no es normal»

Hay personas que creen haberlo visto todo. Y no. No se ha visto todo. Cada día, y más si vives en Cádiz, hay cosas que te pueden abrir los ojos y la boca más de la cuenta.

Y estupefacta se ha quedado una mujer en pleno centro de la ciudad, en la calle Lázaro Dou, muy cerca del Ayuntamiento.

Esta mujer no ha dudado en grabar en vídeo una imagen insólita, aunque al hablar de Cádiz lo insólito hay que ponerlo en cuarentena, y enviar el documento a este periódico.

Lo que ha grabado no es otra cosa que una mudanza a través de una ventana. Sí, tal cuál, desde una ventana en altura en un calle de lo más transitada al llevar directamente a la plaza de San Juan de Dios. Objetos a la vía pública desde una ventana.

Estupefacta, y sin poder dejar de grabar, grabando un vídeo tras otra, esta mujer asiste a cómo se lanza incluso un espejo de no cortas dimensiones. «Un espejo, vale...», se dice a sí misma medio incrédula. «Esto no es normal», sentencia. Y no, no es normal... o al menos no debería serlo.