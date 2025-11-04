El Rincón Gastronómico del Mercado del Rosario de Cádiz abrirá el próximo martes: estos serán sus puestos y especialidades

El Rincón Gastronómico del Mercado Virgen del Rosario de Cádiz abrirá este el próximo martes 11 de noviembre a las 18:00 horas. Una iniciativa que dotará al recinto de siete puestos especializados que ofrecerán desde arroces hasta carnes asadas y pizzas, siguiendo el modelo del Mercado Central de Abastos.

Según fuentes municipales, se reunirá una cuidada selección de establecimientos que abarcan distintas especialidades. Arrocería, asador, pizzería y otras propuestas locales e internacionales. Con este formato, el Ayuntamiento busca dinamizar el entorno y ofrecer un punto de encuentro gastronómico y social en la ciudad.

Además, a finales de noviembre, el 30, el mercado estrenará su propio marketplace y diez taquillas refrigeradas disponibles las 24 horas del día, lo que permitirá a los clientes realizar sus compras en línea y recogerlas cuando les resulte más cómodo.

La iniciativa, impulsada por la Cámara de Comercio de Cádiz dentro del Programa Comercio Minorista, cuenta con la financiación de Fondos FEDER y la colaboración del Ayuntamiento de Cádiz y Asodemer.

Taquillas refrigeradas 24 horas

El nuevo mercado mantendrá su esencia tradicional, pero incorporará herramientas digitales que modernizarán la experiencia de compra. Cada comerciante contará con un catálogo online propio y acceso a una aplicación específica para gestionar pedidos, inventario y estadísticas de ventas en tiempo real.

Asimismo, la instalación de taquillas refrigeradas 24 horas permitirá a los clientes recoger sus compras online en cualquier momento, garantizando la frescura y la seguridad de los productos.

El presidente de la Cámara de Comercio de Cádiz, Ángel Juan, ha subrayado que «esta iniciativa busca adaptar el comercio local a las nuevas demandas digitales, sin perder la cercanía y el trato personal que caracterizan a nuestros mercados».

Por su parte, José Luis Paramio, presidente de Asodemer, destaca que este sistema «beneficiará especialmente a quienes no pueden acudir en horario de mañana, ya que podrán hacer sus compras online y recogerlas cuando lo deseen».