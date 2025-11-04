CÁDIZ

El Rincón Gastronómico del Mercado del Rosario de Cádiz abrirá el próximo martes: estos serán sus puestos y especialidades

El espacio combinará tradición e innovación con siete propuestas gastronómicas y un nuevo sistema de ventas online y recogida de productos frescos

Mercado Virgen del Rosario. FRANCIS JIMÉNEZ
Esther Macías

Esther Macías

Cádiz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Rincón Gastronómico del Mercado Virgen del Rosario de Cádiz abrirá este el próximo martes 11 de noviembre a las 18:00 horas. Una iniciativa que dotará al recinto de siete puestos especializados que ofrecerán desde arroces hasta carnes asadas y pizzas, siguiendo el modelo del Mercado Central de Abastos.

Según fuentes municipales, se reunirá una cuidada selección de establecimientos que abarcan distintas especialidades. Arrocería, asador, pizzería y otras propuestas locales e internacionales. Con este formato, el Ayuntamiento busca dinamizar el entorno y ofrecer un punto de encuentro gastronómico y social en la ciudad.

Además, a finales de noviembre, el 30, el mercado estrenará su propio marketplace y diez taquillas refrigeradas disponibles las 24 horas del día, lo que permitirá a los clientes realizar sus compras en línea y recogerlas cuando les resulte más cómodo.

La iniciativa, impulsada por la Cámara de Comercio de Cádiz dentro del Programa Comercio Minorista, cuenta con la financiación de Fondos FEDER y la colaboración del Ayuntamiento de Cádiz y Asodemer.

Taquillas refrigeradas 24 horas

El nuevo mercado mantendrá su esencia tradicional, pero incorporará herramientas digitales que modernizarán la experiencia de compra. Cada comerciante contará con un catálogo online propio y acceso a una aplicación específica para gestionar pedidos, inventario y estadísticas de ventas en tiempo real.

Asimismo, la instalación de taquillas refrigeradas 24 horas permitirá a los clientes recoger sus compras online en cualquier momento, garantizando la frescura y la seguridad de los productos.

El presidente de la Cámara de Comercio de Cádiz, Ángel Juan, ha subrayado que «esta iniciativa busca adaptar el comercio local a las nuevas demandas digitales, sin perder la cercanía y el trato personal que caracterizan a nuestros mercados».

Por su parte, José Luis Paramio, presidente de Asodemer, destaca que este sistema «beneficiará especialmente a quienes no pueden acudir en horario de mañana, ya que podrán hacer sus compras online y recogerlas cuando lo deseen».

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © CORPORACIÓN DE MEDIOS DE CÁDIZ, S.L.U.
Volver a arriba
La Voz Premium
Descarga la app