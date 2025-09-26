Rescatada una conductora tras volcar su coche en la avenida Bahía Blanca de Cádiz

Una mujer ha tenido que ser rescatada este viernes por la tarde después de sufrir un accidente de tráfico en la avenida Bahía Blanca, en Cádiz, donde su vehículo quedó parcialmente volcado sobre el lateral derecho y apoyado sobre otro turismo que se encontraba estacionado.

El siniestro ocurrió en torno a las 17.10 horas, y hasta el lugar se desplazaron efectivos del Parque de Bomberos de Cádiz. Una vez asegurado y estabilizado el vehículo, los bomberos procedieron a sacar a la conductora, que permanecía en el interior del coche y que pudo colaborar sin dificultad en la maniobra. Según las primeras valoraciones, la mujer no presentaba lesiones aparentes.

En el operativo participaron tres vehículos de Bomberos -una autobomba urbana ligera (P-51), una autobomba urbana pesada (U-43) y un vehículo de rescate ligero (S-30)— además de siete efectivos. En la actuación colaboró también la Policía Local de Cádiz.

