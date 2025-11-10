Comercio
Todo a punto para la apertura del Rincón Gastronómico del Mercado del Rosario de Cádiz
La inauguración de este nuevo espacio será a las 18.00 horas
El mercado Virgen del Rosario de Cádiz contará con un rincón gastronómico
Cádiz
El Rincón Gastronómico del Mercado Virgen del Rosario de Cádiz abre sus puertas este martes 11 de noviembre a las 18:00 horas. De esta forma el recinto contará con siete puestos especializados que ofrecerán desde arroces hasta carnes asadas y pizzas, siguiendo el modelo del Mercado Central de Abastos.
Con este formato, el Ayuntamiento busca dinamizar el entorno y ofrecer un punto de encuentro gastronómico y social en la ciudad tal y como sucede en el Mercado Central.
A finales de noviembre, el mercado del Rosario estrenará su propio marketplace y diez taquillas refrigeradas disponibles las 24 horas del día, lo que permitirá a los clientes realizar sus compras en línea y recogerlas cuando les resulte más cómodo.
La iniciativa, impulsada por la Cámara de Comercio de Cádiz dentro del Programa Comercio Minorista, cuenta con la financiación de Fondos FEDER y la colaboración del Ayuntamiento de Cádiz y Asodemer.
Compra digital
El mercado del Rosario mantiene su esencia tradicional, pero incorporará herramientas digitales que modernizarán la experiencia de compra. Cada comerciante contará con un catálogo online propio y acceso a una aplicación específica para gestionar pedidos, inventario y estadísticas de ventas en tiempo real.
Asimismo, la instalación de taquillas refrigeradas 24 horas permitirá a los clientes recoger sus compras online en cualquier momento, garantizando la frescura y la seguridad de los productos.
