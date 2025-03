Puesta la primera piedra para las 53 viviendas de la avenida Marconi de Cádiz

La avenida Marconi va ganando músculo. Sólo hay que pasear por ella para comprobar que los cimientos de un nuevo barrio ya están puestos. Todo edificio comienza con la colocación simbólica de su primera piedra. La celebración habitual ha tenido lugar este mediodía de miércoles en una zona que se transformará en los próximos años y donde se proyectará la Cádiz del futuro.

Al simbólico acto de bautismo urbanístico ha asistido el alcalde de Cádiz, Bruno García; la concejala de Vivienda, Ana Sanjúan; la subdelegada del Gobierno, Blanca Flores; la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz; el director General de Vivienda, Juan Cristóbal Jurado; la delegada Territorial, Carmen Sánchez y parte de la corporación del Ayuntamiento gaditano. Diálogo, trabajo en equipo y esfuerzo. Las diferentes instituciones se han dado la mano en la jornada de hoy para celebrar -e insistir- que la vivienda es prioridad para que la capital gaditana siga creciendo.

Y no es casualidad. Hace justo un año el Grupo ABU arrancaba la construcción de su mítica torre, el primer rascacielos de la ciudad (75 metros) a escasos metros de este proyecto. Se tratará del edificio residencial más alto de la capital, y desde su punto álgido sólo se elevan a su vista el pirulí y las torres del puente de la Constitución. Serán 20 plantas, con 97 viviendas de diseño exclusivo.

«Hoy es un día histórico para Cádiz. 117 años después de que el rey Alfonso XIII colocara la primera piedra en los conocidos depósitos de tabaco nos encontramos aquí, en el mismo lugar, para abrir un nuevo capítulo en la historia de nuestra ciudad. Durante más de un siglo, este espacio fue clave para la industria tabaquera, testigo del dinamismo comercial de Cádiz y del esfuerzo de generaciones de trabajadores, pero las ciudades cambian y con ellas sus necesidades», ha saludado la concejala de vivienda, Ana Sanjúan. Y es que donde antes se almacenaban fardos de tabaco, ahora se construirán 53 viviendas protegidas en alquiler asequible.

«Como concejala de vivienda y presidenta de Procasa he de deciros que llegar hasta este momento no ha sido un camino fácil, sino un recorrido de esfuerzo y compromiso. Para poder estar aquí hoy colocando esta primera piedra ha sido imprescindible un trabajo que debemos reconocer, valorar y agradecer desde la cesión del suelo del Ayuntamiento de Cádiz a Procasa hasta la obtención de la financiación municipal, la elaboración del proyecto básico, del proyecto de ejecución, la concesión de la licencia, la licitación, la adjudicación de las obras y llegar a tiempo para acceder a los fondos Next Generation. Todo ha sido posible gracias a la colaboración de todas las personas y entidades que han formado parte de este proceso», ha agradecido Ana Sanjúan.

Firme compromiso con una ciudad «equitativa e inclusiva»

Este proyecto responde a una necesidad real para garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible reafirmando nuestro compromiso con una ciudad más equitativa, inclusiva y sobre todo, una ciudad con futuro

