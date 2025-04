El PSOE de Cádiz resume en dos palabras la gestión del Gobierno de Bruno García en este 2024: «sombras» y «mentiras»

«Sombras» y «mentiras». Eso es exactamente lo que ha destacado el grupo municipal socialista de la gestión realizada por el equipo de Gobierno de Bruno García al frente del Ayuntamiento de Cádiz en este 2024. A opinión de su portavoz, Óscar Torres, las únicas «luces» existentes son las de Navidad, «porque tampoco podemos hablar de las luces del alumbrado ordinario puesto que la mayoría de las calles de las ciudad están prácticamente en penumbra».

Así ha arrancado el líder socialista su intervención ante los medios de comunicación tras el desayuno navideño ofrecido por el Gobierno local en la Casa Consistorial. Torres ha enumerado diversas «sombras» en determinadas delegaciones y organismo municipales, centrándose en un primer momento en las detectadas en la Delegación de Contratación y Compras, a través de los distintos pliegos pendientes: «El pliego de Ayuda a Domicilio, que era el más social de la historia del Ayuntamiento de Cádiz, sigue paralizado en el Tribunal de Recursos Contractuales de Diputación; el pliego de Parques y Jardines, que aunque se ha dotado de un millón de euros más que el anterior se va a destinar esa cuantía a beneficios industriales y a gastos general, mientras que las condiciones laborales serán peores; el pliego de Seguridad Municipal, que según las noticias que nos llegan va a salir próximamente empeorando las condiciones laborales de los trabajadores; el pliego estrella de Transporte Urbano, ése que iba a estar en 2024 y ya el alcalde ha reconocido que no estará; o el pliego del Pabellón Portillo, que con suerte la obra empezará a construirse en 2026...».

Sombras también en la limpieza de la ciudad, porque «un año y medio después de llegar a la Alcaldía, Bruno García se siente absolutamente incapaz de dar respuesta al estado de suciedad de Cádiz, que está más sucia que nunca», ha aseverado el portavoz.

Sombras en los grandes proyectos de la ciudad. «Hoy, a final de 2024, podemos decir claramente que los grandes proyectos de la ciudad dependientes de la Junta de Andalucía están mucho más lejos de lo que estaban cuando Bruno García llegó a la Alcaldía». Para el grupo municipal socialista, el regidor se ha convertido en un «freno» de esos proyectos, al tiempo que es «el mejor aliado y cómplice» que tiene el Partido Popular y la Junta para «no poner en pie ninguna de sus obligaciones con esta ciudad», refiriéndose Torres a la Ciudad de la Justicia, Valcárcel y el futuro hospital regional.

Sobre este último proyecto ha lamentado que «nada se sepa» sobre «la obligación» del Gobierno andaluz de hacerse con los suelos para la construcción del centro sanitario. «La Junta lo que hace es pasarle el marrón a Bruno García, que con gusto y actitud sumisa hace todo lo que le dicen sus jefes del PP en Andalucía y no es capaz de pedirle a la administración andaluza que cumpla con sus competencias».

Asimismo, en referencia a Valcárcel, Óscar Torres ha criticado que al alcalde de Cádiz «le valga lo mismo que se instale en ese edificio una facultad con 3.000 alumnos que otra con 300».

Las sombras también las identifican los socialistas en la gestión de los espacios públicos por parte del equipo de Gobierno, señalando, por ejemplo, el Campo de las Balas, «que aseguró García que lo iba a vender en este 2024 y no ha sido así», al tiempo que ha vuelto a criticar Torres que se pretenda darle uso hotelero a ese espacio de la ciudad.

Para el grupo municipal socialista también prevalecen las sombras cuando se habla de vivienda, pues «un año y medio después siguen hablando de más de un centenar de viviendas que prácticamente estaban ya proyectadas por el anterior Gobierno municipal», y a ello ha sumado Torres que el actual alcalde de la ciudad anunció unas cifras sobre viviendas durante la campaña electoral que no se van a cumplir: «Dijo que iba a ejecutar las 3.522 viviendas que se podían construir en Cádiz puesto que así lo permitía el PGOU, pero quedan 29 meses de mandato, por lo que tendría que hacer unas cuatro viviendas al día para cumplir con ese compromiso que nadie le pidió».

Y ha proseguido hablando de viviendas, pero sobre las destinadas a fines turísticos, para lamentar que el primer edil «siga totalmente timorato e incapaz de tomar decisiones valientes», como sería «la paralización urgente e inmediata» de nuevas licencias para VFT en toda la ciudad. «No tiene sentido que diga que no se van a dar más en el casco antiguo, cuando eso es una normativa de 2022», ha aseverado. Igualmente, ha criticado que García no exija a Juanma Moreno Bonilla la implantación de la tasa turística.

Para el PSOE de Cádiz, 2024 también ha sido el año de «vamos a contar mentiras» por parte de Bruno García y de su partido. «Unas mentiras que el Partido Socialista se ha encargado, documentalmente, de poner en negro sobre blanco y demostrarlas». Al respecto, Torres ha sacado pecho asegurando que el PSOE ha demostrado la «inexistencia» del Plan Funcional para el nuevo hospital, así como la «inutilidad» del protocolo firmado entre el Ayuntamiento de Cádiz y la Diputación Provincial para la financiación de la construcción del Pabellón Portillo. También ha criticado el «vacío» protocolo de la integración puerto-ciudad, «en el que no hay ningún tipo de obligación por parte de ninguna de las administraciones involucradas en el mismo y que no sirve absolutamente para nada». «Bruno García se cree que los gaditanos somos tontos», ha espetado.

«Estamos ante un alcalde absolutamente alejado de las necesidades de la ciudad, centrado en algo que tanto criticó tanto él como su partido, como es el nombre de las calles y del estadio, abriendo en este último caso un debate que estaba absolutamente superado». «La ciudad tiene urgencias y necesidades que necesitan de un alcalde que esté 24 horas dedicado a la gestión del día a día, y no centrado en fotos, anuncios, inauguraciones y saraos varios», le ha recriminado al primer edil.

Antes de concluir, el líder socialista ha defendido actuaciones del Gobierno de Pedro Sánchez en la capital gaditana, como el proyecto Navalips para la construcción de más de 800 viviendas, la rehabilitación del conjunto amurallado, la apertura del castillo de San Sebastián y el mantenimiento de las ayudas al transporte público, «porque van a continuar aunque le pese al Gobierno de Cádiz».

«Y como regalo de Navidad, una subida del agua histórica»

«Y como regalo de Navidad, Bruno García nos ha regalado a todos los gaditanos y gaditanos una subida del agua que será histórica», ha lanzado Óscar Torres, apuntando al respecto que notarán más ese incremento las familias más necesitadas.

El portavoz ha señalado que esta subida de la tarifa «responde a la necesidad de mejoras de infraestructuras de Aguas de Cádiz, que no tiene fondos para ello», para acto seguido remarcar que no se habría llegado nunca a esta situación «si la Junta no hubiera dejado de ejecutar 250 millones en infraestructuras en la provincia de Cádiz desde 2019».