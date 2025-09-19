El PSOE acusa al PP de «improvisación» y «dejadez» en el mantenimiento de los colegios de Cádiz

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Cádiz llevará al próximo Pleno dos iniciativas, en forma de pregunta plenaria, para solicitar explicaciones al gobierno de Bruno García por la «absoluta falta de planificación» mostrado en el inicio del curso escolar, una situación que está generando graves problemas de seguridad y acceso en centros como el CEIP Carlos III y el CEIP Tierno Galván.

El secretario general del PSOE de Cádiz, José Ramón Ortega, ha anunciado que desde su formación preguntarán directamente al gobierno del Partido Popular cuáles han sido los motivos que les han llevado a iniciar las obras de pintado de la fachada del colegio Carlos III justo coincidiendo con la vuelta a las aulas. «Es un auténtico despropósito que el equipo de gobierno planifique el mantenimiento de los colegios en el momento de mayor afluencia de niños y familias. ¿Acaso no han tenido el periodo de vacaciones escolares para pintar una fachada?», ha cuestionado Ortega. El socialista ha criticado que esta «improvisación» está dificultando notablemente la entrada y salida del alumnado, obligando a las familias a sortear una grúa en momentos de máxima concurrencia, y a los vehículos que circulan por la calle Beni de Cadiz, «por el capricho del alcalde que eliminó el camino escolar seguro y la peatonalización de esa calle. Además se está provocando la ocupación del carril bici en las entradas y salidas de los escolares al centro».

«Esta situación, lamentablemente, no es un hecho aislado», ha afirmado Ortega. El PSOE lo ha comparado con las denuncias de las familias del CEIP Tierno Galván, que han alertado del «riesgo real y diario» que sufren los escolares para acceder al centro debido a unas obras que complican el tránsito en el entorno. «El patrón es el mismo: dejadez durante el verano e improvisación a la vuelta al cole. El gobierno de Bruno García demuestra una enorme falta de sensibilidad y de gestión», ha sentenciado Ortega.

La segunda pregunta que el PSOE registrará para el Pleno se centrará en una reivindicación de la comunidad educativa y del propio partido: la recuperación del Camino Escolar Seguro en el CEIP Carlos III. «Llevamos años advirtiendo del peligro en los accesos al colegio y reclamando la reactivacion de del camino escolar seguro que ya existía pero que el PP eliminó al llegar al gobierno municipal por puro capricho político», ha denunciado Ortega.

José Ramón Ortega ha recordado que la seguridad vial en el entorno del Carlos III es una preocupación constante para las familias, y la inacción del gobierno municipal es «inadmisible». «Queremos que el alcalde nos aclare en el Pleno si piensa tomar alguna medida para recuperar este proyecto fundamental o si, por el contrario, va a seguir dando la espalda a la seguridad de cientos de escolares».