En marcha dos nuevas promociones de viviendas en la capital gaditana

Hablar en Cádiz de una nueva promoción de viviendas siempre es una buena noticia. Lo es por el problema de la falta de suelo en la ciudad, una realidad aunque no se pare de buscar ese suelo hasta debajo de las piedras. Y lo es también porque el de la vivienda se considera uno de los grandes quebraderos de cabeza para vecinos y políticos. De hecho, el alcalde de la capital gaditana, Bruno García, dejó muy claro desde su camino hacia el sillón de regidor que el tema de la vivienda sería una de las prioridades de su equipo de Gobierno.

La vivienda se está impulsando desde el Ayuntamiento con un marcado carácter social. Y la vivienda se está impulsando también desde el ámbito privado con promotoras que ya saben lo que es levantar edificios en la ciudad y otras que se van estrenando.

Y si hablar en Cádiz de una nueva promoción de viviendas siempre es una buena noticia, pues mejor noticia es hacerlo del impulso de dos promociones de vivienda. Según ha podido saber este periódico, hay en marcha un par de promociones en la capital que serán realidad más pronto que tarde. Las dos cobrarán vida en el casco histórico: una en la calle Sacramento y otra en la calle San José.

Ambas, al igual que ocurre con Cervantes 12, una de las promociones de viviendas de mayor envergadura en los últimos años en el centro y a la que se le da forma y contenido en la antigua sede del Colegio de Médicos, están siendo comercializadas a través de la Agencia Inmobiliaria Hispania.

San José 44 es una promoción que cuenta con 14 viviendas. Las obras empezaron hace menos de un año, están previstas que concluyan en diciembre y la entrega de llaves se maneja para el final del primer trimestre de 2026. La promotora que está al frente de este proyecto es Arditi Desarrollos y Promociones Inmobiliarias S.L., que ya tiene un amplio historial en Cádiz en cuanto a construcción de nueva vivienda y alojamiento hotelero.

Las viviendas, fruto de una rehabilitación integral, serán de uno y dos dormitorios, repartidas entre las tres plantas de las que se compondrá el edificio, que contará con ascensor y sistema de aerotermia entre otras prestaciones. Fiel a su empeño por conservar los elementos decorativos y arquitectónicos típicos de la construcción gaditana del siglo XIX y XX, el edificio recuperará dos pozos de mármol originarios del inmueble, e, igualmente, se han podido mantener las vigas de madera originales en la planta baja, que quedarán a la vista tras su restauración.

Una madera probablemente originaria de bosques de Canadá, que por su alto índice de humedad era muy recomendada para su uso por estos lares, y que fue importada en grandes cantidades en los tiempos en que Cádiz era una de las capitales mundiales del comercio. Destacar que el edificio ha tenido diferentes usos desde su origen, desde un convento hasta la célebre Peña Barcelonista Migueli y que ahora está dando sus últimos pasos para aportar su granito de arena a solventar los problemas de ocupación en la ciudad.

En lo que respecta a Sacramento 4, tras un largo proceso de adecuación, tiene prevista su entrega a finales de marzo del próximo año. Igualmente la actuación se realiza sobre un edificio de finales del siglo XIX que se beneficiará de un proceso de completa rehabilitación, respetando los patios y algunos elementos arquitectónicos. El inmueble dispondrá de nueve viviendas y dos locales comerciales situados en planta baja, ascensor y la tipología de viviendas será de uno y dos dormitorios. Todas viviendas resultantes del proyecto serán exteriores con balcones a la calle. Bajo la dirección de Promociones Olivares 2022, se levantarán cinco plantas de viviendas, de las que las tres primeras conservarán las vigas de madera originales del edificio.

Las viviendas, en este caso, se entregarán con la cocina equipada y cuentan con aire acondicionado tipo Split y sistema de aerotermia para optimizar el ahorro energético. El edificio conservará igualmente la identificativa piedra ostionera gaditana en la fachada del edificio en sus plantas baja, primera y segunda.

Cervantes 12, a buen ritmo

Una promoción de viviendas que se espera con ganas desde hace tiempo es la que se impulsa con ambición en la antigua sede del Colegio de Médicos, en dos edificios que dan a las calle Cervantes y Benjumeda, bautizada como Cervantes 12.

Lo que se tiene entre manos es una promoción de 27 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios desde 180.000, 273.500 y 434.000 euros, respectivamente, en pleno corazón de Cádiz. Según se apunta desde Hispania, las obras van a buen ritmo y la previsión de entrega de las viviendas es durante el verano del próximo año 2026.

Se trata de una operación de envergadura en pleno casco histórico. Un paso obligado para hacer realidad este gran proyecto era la despedida del espacio por parte del Colegio de Médicos, que se trasladó en en el mes de junio del pasado año 2024 a unas dependencias de menor tamaño en el recinto exterior de la Zona Franca.

Otro gran paso se produjo con la posterior obtención de la licencia de obras y no se tardó en activar el inicio de las obras que están a día de hoy en pleno desarrollo. Cervantes 12 está constituida por dos edificios: en la calle Cervantes número 12, un edificio histórico, y en la calle Benjumeda número 7, un edificio contemporáneo.

Una promoción de obra nueva única con acabados y materiales modernos «pensados para darte el máximo confort y la calidad de vida de vivir en el centro de una ciudad tan vibrante como Cádiz», según se destaca desde la promotora Fenext.

El edificio posee un alto valor histórico y vuelve a su uso original de viviendas tras ser durante más de 20 años el Colegio de Médicos. En su origen fue una casa burguesa neoclásica, de patio cerrado con corredores sobre vigas de madera y canes, escalera al fondo del patio y gran severidad en la decoración. Un antiguo edificio neobarroco en el que perduran elementos de decoración que corresponden a un edificio con origen en el siglo XIX.

Dispone de galería-corredor que facilita el acceso a las diferentes estancias y de montera 'de caballete', tipología que se establece como uno de los elementos arquitectónicos más propios de la arquitectura gaditana y cuya utilización se prodigó fundamentalmente a lo largo del siglo XIX, época en la que el hierro se presenta con gran profusión como material capaz de conferir belleza al conjunto arquitectónico.

Su construcción se basa en una estructura ligera realizada con perfiles de hierro en los que se apoya el vidrio para realizar la cubrición. El acceso al edificio se produce a través de zaguán previo al patio descrito. La escalera, de cuatro tramos, se localiza en el eje del patio y se sitúa en el fondo del mismo.

En cuanto a la fachada, y como respuesta al modelo neoclásico, se aprecia una uniformidad de alturas en las plantas superiores con la única diferenciación del cuerpo de planta baja. Esta modulación se produce también en la composición de huecos, la cual ofrece una perfecta simetría, en clara correspondencia con las formas regulares del momento. Se aprecia un cuerpo central con balcones decorados, lo que implica el mantenimiento de ciertos recuerdos barrocos, y dos cuerpos laterales compuestos por cierros.

Más temas:

Vivienda

Obras

Plantas

Edificios

Médicos

Cádiz