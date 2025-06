La prevención, clave en las playas de Cádiz: «El mejor rescate es el que no se produce»

Una de las noticias desgraciadas de cada verano tiene que ver con los sucesos ocurridos en las playas españolas. Bañistas fallecidos por diferentes circunstancias, generalmente ahogamientos, que en ocasiones podrían evitarse con una mejor prevención o precaución por parte del usuario.

El fin de semana ha dejado dos fallecidos en playas de Cádiz capital, uno en La Victoria y otro en Santa María del Mar. Una situación que por desgracia ocurre y en la que los usuarios de las playas deben ser conscientes de que el mar en ocasiones se puede convertir en un peligroso enemigo, sin olvidar las limitaciones de cada uno.

José Antonio Rojas, responsable unidad de playas de Cruz Roja en la provincia de Cádiz da una serie de consejos de cara a esta temporada de playas ya en ciernes. «Desde Cruz Roja lo que más tratamos es la labor de prevención. El mejor rescate es el que no se produce. Aún las playas no han hecho la transición del invierno al verano y todavía hay zonas de resaca en la que hay que informar a los bañistas. Hay que tener en cuenta que muchos de ellos vienen de no practicar natación o hacerlo en piscina y el mar no tiene nada que ver», reconoce.

Asimismo, Rojas recuerda que más de un usuario se cree por encima de sus posibilidades. «Muchas veces el bañista no es consciente de su estado de forma real y se cree mejor preparado de lo que está. Hay usuarios que creen que saben lidiar en el mar y luego se dan cuenta que hay corrientes que son peligrosas, al final estamos en un océano que es el Atlántico», insiste.

Dentro de la prevención también está por supuesto la capacidad para dar un hipotético rescate y en ello los profesionales de salvamento son fundamentales pero también los medios existentes en las playas.

«La respuesta se tiene que dar siempre con medios para una buena prevención, pero para un buen salvamento las playas tienen que contar con medios. Nuestras playas son muy turísticas, la provincia tiene mucho turismo y un impacto grande fuera del territorio nacional por la calidad de las playas. Hay que sumar los usuarios locales y todo el turismo que busca la calidad de los servicios de playas gaditanas», destaca el responsable de Cruz Roja en la provincia gaditana.

Otro de los asuntos claves y vitales en las playas se encuentra en el respeto a la radiación solar. «Aunque somos del sur y convivimos muchas horas de sol no tenemos asimilada la protección solar. Este fin de semana venimos de altas temperaturas y es clave sobre todo para los menores y las personas mayores porque sus cuerpos no reaccionan igual. Tenemos la constumbre de comprar sombrillas baratas y creemos que estar debajo de una sombrilla nos proteje y no es así. Hay que estar pendiente de la protección, evitar el sol en las horas centrales del día y también no dejar de lado la hidratación«.

Los servicios de playa ya están activos en prácticamente todas las playas del litoral gaditano, eso sí en algunos casos a días de que estos vayan en aumento. «Ahora estamos en temporada media y por tanto los medios y el personal son menores pero a partir del 15 de junio pasamos a temporada alta y aumentamos medios y personal. Se garantiza salvamento, prevención y por supuesto la respuesta sanitaria», señalan desde Cruz Roja.

Y es que la entidad lleva años prestando estos trabajos en muchas playas españols y gaditanas. «Tenemos una enorme tradición en los servicios de playa, fuimos los pioneros en todo el territorio nacional. Aquí en la provincia cubrimos playas de Chiclana, San Fernando y Algeciras, servicios que ya están activados en las tres ciudades. En San Fernando hemos estado los fines de semana y ya van a comenzar de manera diaria«, destaca José Antonio Rojas.