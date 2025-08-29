El PP pide la dimisión de Pedro Sánchez desde Cádiz: «Si sigue necesitando vacaciones, ¿por qué no se las coge para siempre?»

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya estado «este mes completo de vacaciones sin hacer frente a sus responsabilidades», animándole a dimitir y convocar elecciones «si tan estresado está» y «sigue necesitando vacaciones».

En declaraciones a los medios durante una visita a la ciudad de Cádiz, el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, acompañado por el alcalde de la ciudad, Bruno García, se ha preguntado «dónde está Pedro Sánchez», haciendo referencia a que «después de 24 días de descanso en el Palacio de la Mareta, no ha tenido suficiente y está pasando los últimos días de agosto en Andorra» en un momento en que «una gran parte de nuestro país se haya visto asolada por el fuego».

«Pedro Sánchez fue el último en llegar a los lugares en los que el fuego estaba acabando con las vidas de muchas personas, fue el último en reaccionar ante una tragedia que todavía hoy es un drama, y que desde el gobierno central no se ofrecen soluciones», ha lamentado Jaime de los Santos.

Según sus palabras, «lo único que el presidente Sánchez ha demostrado, y sus ministros, durante estas semanas terribles es que no ha estado a la altura», añadiendo que «el no estar a la altura es algo a lo que nos tiene absolutamente acostumbrados».

También ha criticado el anuncio de Sánchez de convocar para el próximo lunes 1 de septiembre un pacto de Estado sobre medioambiente. Sobre esto, ha advertido que «de momento no ha llamado ni al jefe de la oposición, al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que sí estaba al pie del cañón mientras que estos territorios se quemaban» y que «nadie de su equipo se ha puesto en contacto con nadie del PP para avanzar en esas medidas».

«Para llegar a un gran pacto de Estado hace falta eso, pactar, y lo único que el presidente Sánchez ha demostrado y sus ministros durante estas semanas terribles es que no ha estado a la altura», ha aseverado.