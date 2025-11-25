La Policía Nacional encuentra y rescata en su casa en Cádiz a una mujer desaparecida

Agentes de la Policía Nacional de Cádiz han salvado la vida de una mujer que fue hallada en el interior de su vivienda en estado semiinconsciente, pálida y con un cuadro de deshidratación severa. La víctima fue trasladada hospital Puerta del Mar donde permanece estable.

El pasado 12 de noviembre una joven acudió a dependencias de la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano para presentar la denuncia por la desaparición de su madre de la que no había tenido noticias en cinco días. También explicó que había tratado de contactar en numerosas ocasiones, tanto llamando a la puerta de su casa, como con llamadas telefónicas. A la hija le preocupaba especialmente que el móvil estuviera apagado y que su madre hubiera eliminado sus perfiles en redes sociales.

Acceso al domicilio

Tras realizar gestiones con distintos hospitales sin respuestas, la Policía Nacional solicitó la colaboración de Bomberos para acceder al domicilio, ya que el acceso por las ventanas era imposible al estar bajadas todas las persianas.

Tras abrir la vivienda, los agentes encontraron a la mujer en su cama en un estado de semiinconsciencia y con síntomas de deshidratación severa. Los servicios sanitarios acudieron hasta el domicilio y, tras asistir a la víctima, la trasladaron hasta el hospital Puerta del Mar.