La poeta Miriam Reyes y la profesora Isabel Morales dialogarán en Cádiz sobre literatura en la era digital

La Voz de Cádiz 15/09/2025

Actualizado a las 12:45h. Compartir Copiar enlace

Facebook

X

Whatsapp

Email Esta funcionalidad es sólo para registrados Iniciar sesión

El Centro Andaluz de las Letras (CAL), dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte, celebra en Cádiz una de las sesiones del ciclo 'Arte, Literatura y Deshumanización', diseñado con motivo del centenario de la publicación del ensayo de José Ortega y Gasset 'La deshumanización del arte' y en respuesta a los cambios culturales derivados de la digitalización y la inteligencia artificial.

La cita tendrá lugar el jueves 18 de septiembre a las 19.00 horas en el Aulario La Bomba del Edificio Constitución 1812, con entrada libre hasta completar aforo. El encuentro reunirá a Miriam Reyes, poeta, videoartista y traductora galardonada este año con el Premio Nacional de Poesía, e Isabel Morales Sánchez, profesora titular de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Cádiz. Ambas dialogarán con el escritor, crítico literario y profesor Vicente Luis Mora, coordinador del ciclo, en una sesión titulada 'Literatura, digitalidad e inteligencia artificial'.

Miriam Reyes, formada en Letras en la Universidad Central de Venezuela y licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Barcelona, ha publicado poemarios como Espejo negro, Desalojos, Bella durmiente, Yo, interior, cuerpo. Antología poética, Haz lo que te digo, Prensado en frío y Sardiña. Sus versos están presentes en antologías nacionales e internacionales, y su obra se caracteriza por combinar la palabra con la imagen, trasladando la poesía a otros formatos como el vídeo o a escenarios como festivales de artes escénicas y de nuevas tecnologías.

Por su parte, Isabel Morales Sánchez es doctora por la Universidad de Cádiz con la tesis Análisis del género narrativo en las preceptivas literarias españolas del siglo XIX. Dirige el grupo de investigación PAIDI HUM 530 de la Junta de Andalucía y ha participado como ponente en universidades de Europa, Rusia e Iberoamérica. Es además docente de cursos y directora de proyectos de innovación educativa.

El diálogo será conducido por Vicente Luis Mora, escritor y profesor de Literatura Española en la Universidad de Málaga, doctor en Literatura Española Contemporánea. Mora ha sido profesor invitado en Brown University (Estados Unidos) y en la Universidad de Estocolmo (Suecia), y ha dirigido el Máster Oficial en Escritura Creativa de la Universidad Internacional de La Rioja. Sus líneas de investigación abarcan la narrativa hispánica, la poesía española contemporánea, las Humanidades Digitales y la influencia de la tecnología en la lectura y la escritura. Es autor de novelas como Cubit, Circular 22, Centroeuropa y Fred Cabeza de Vaca.

El ciclo 'Arte, Literatura y Deshumanización' comenzó en Sevilla con una conversación sobre fotografía y poéticas de la mirada en la era de la inteligencia artificial, a cargo de Sema D'Acosta y Joanna Zylinska, moderados por el catedrático de la Universidad de Cádiz Juan Martín Prada. Las siguientes sesiones se celebrarán en Granada y Huelva en octubre y en Málaga y Córdoba en noviembre, con el apoyo de la Universidad de Sevilla y el Servicio de Extensión Universitaria del Vicerrectorado de Sostenibilidad y Cultura de la Universidad de Cádiz.

Más información está disponible en la web oficial del CAL: www.centroandaluzdelasletras.es

Ciclo en Sevilla

El comisario y crítico de arte Sema D'Acosta conversará con la escritora, artista y comisaria Joanna Zylinska y con Juan Martín Prada sobre 'La fotografía y las poéticas de la mirada en la era de la inteligencia artificial'.

Sema D'Acosta investiga los distintos lenguajes de las artes visuales de hoy, especialmente la fotografía y la pintura. Ha sido comisario en PhotoEspaña y en ARCO. Ha publicado varios libros como 'Joan Fontcuberta. Háptica' o 'Música de fondo. Miki Leal' por mencionar algunos. Como crítico ha colaborado en los suplementos y revistas de arte más reconocidos del país. En su faceta de comisario ha sido responsable de un centenar de proyectos expositivos, entre los que destaca los dedicados a Luis Gordillo, Bleda y Rosa o a María Acha-Kutscher. Ha organizado varios proyectos de tesis centrados en los límites de la imagen en nuestros días.

Joana Zylinska trabaja en las áreas de tecnologías digitales y nuevos medios, ética, fotografía y arte. Es profesora de Filosofía de los Medios de Comunicación en el King College de Londres. También es miembro del 'Laboratorio creativo de AI', una colaboración entre esta institución y Serpentine Galleries. Es autora de nueve libros y combina sus escritos filosóficos con el trabajo curatorial. Actualmente investiga la percepción y la cognición como zonas límite entre la inteligencia humana y la máquina, al tiempo que trata de responder a la pregunta de si la fotografía tiene futuro. Su libro 'The Future of Media' fue publicado en 2022 y es de acceso abierto.

Esta conversación será moderada por Juan Martín Prada, catedrático de la Universidad de Cádiz, donde dirige un grupo de investigación sobre teorías estéticas contemporáneas. Licenciado en Filosofía, se doctoró por la Universidad Complutense de Madrid (1998) con una tesis sobre recepción estética y teoría de la Posmodernidad. Es autor de numerosos libros como 'La apropiación posmoderna. Arte, práctica apropiacionista y Teoría de la posmodernidad', 'Prácticas artísticas e Internet en la época de las redes sociales', 'Otro tiempo para el arte. Cuestiones y comentarios sobre el arte actual', 'El ver y las imágenes en el tiempo de Internet' y 'Teoría del arte y cultura digital'.

El Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla acoge la actividad el miércoles 17 de septiembre a las 19.30 horas, con entrada gratuita previa reserva a través de la web de CICUS.