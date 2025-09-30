La piedra ostionera recuperada en la fachada de un restaurante de la gastronómica calle Plocia de Cádiz: «Va a quedar muy bonito»

Cádiz es historia pura y de su historia hay muestras en muchos de sus rincones. En muchos de sus rincones y en muchas de sus paredes.

Hablando de muestras, como nueva muestra el botón que se cierra estos días en un restaurante de la gastronómica calle Plocia.

El restaurante Alamar, propiedad del grupo Potito, una empresa familiar con una larga trayectoria en hostelería y propietarios de otros establecimientos emblemáticos de la capital gaditana, está recuperando en su fachada la piedra ostionera que se encontraba debajo de la pared que había hasta ahora.

Han sido unas obras de rehabilitación las que han provocado que se apueste por recuperar esa vista maravillosa. Y otros hosteleros de la zona lo tienen claro: «Va a quedar muy bonito».

Alamar se encuentra en la calle Plocia, una de las arterias referentes de la gastronomía gaditana, haciendo esquina con el Callejón de los Negros. En pleno centro histórico, frente al puerto de Cádiz y a solo unos pasos de la estación de tren, el Palacio de Congresos y el Ayuntamiento.

El restaurante Alamar abrió sus puertas hace unos nueve años ofreciendo un ambiente relajado y tranquilo en el corazón de Cádiz. Sus fogones están en funcionamiento todo el día, con horario de cocina ininterrumpido durante todo el año. Con la piedra ostionera en sus paredes, el local combina tradición y modernidad.

La piedra ostionera

Cada ciudad tiene su piedra, alguna particularidad arquitectónica que comparten sus edificios, y que es una de las señas de identidad. En Cádiz esa particularidad es la piedra ostionera. Cuando recorremos sus calles la vemos constantemente y llama la atención su composición, que nos confirma que la ciudad emerge del mar.

La piedra ostionera es un tipo de roca es un conglomerado de areniscas y restos de animales marinos fosilizados (conchas y cáscara de diferentes moluscos, ostiones (ostra grande de la zona de Cádiz), fundamentalmente, y que se obtiene de cantera a cielo abierto en la propia costa. De color marrón, a veces brillante, porosa y muy áspera.

Elemento constructivo de gran belleza, característico de la zona de la Bahía de Cádiz. Se han realizado multitud de obras en ciudades como Cádiz, San Fernando, Puerto Real, El Puerto o Chiclana... una zona de salinas y marismas donde escasean las canteras convencionales y donde los transportes terrestres han sido tradicionalmente difíciles. Murallas y baluartes, torres de iglesias, fachadas de casas, son edificaciones de los siglos XVIII y XIX. Una singularidad más de la Bahía de Cádiz.