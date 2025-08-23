Pesar por la muerte de 'La Juani de Cádiz', un icono de la lucha y la libertad: «Quiso ser fuerte y lo fue»

«Se nos va 'La Juani de Cádiz'. Vecina de Cádiz, querida y respetada por el pueblo. Siempre alegre y con ese arte que le caracterizaba. Una gran artista en el escenario con su bata de cola deleitando a todas y todos. Cuando nadie se atrevía ella se plantó y dijo ¡Aquí estoy yo! Lo hizo sin miedo a nada ni a nadie, ella quiso ser libre y lo fue. Hasta siempre Juani, te queremos!!«.

El vecino de Cádiz Pepe Caucelo Sace ha sido uno de los que ha dado la mala noticia a través de las redes sociales: toca decir adiós a la gran Juani Gámez, conocida como 'La Juani de Cádiz', un icono de la lucha y la libertad en la ciudad.

Las reacciones en redes sociales no parar de sucederse. Amigos, asociaciones de vecinos y el colectivo LGTBIQ+ lloran su pérdida.

La plataforma de vecinos y amigos de El Pópulo publicaba lo siguiente: «Sentimos comunicar el fallecimiento de nuestra querida artista y vecina »La Juani de Cádiz«. Se nos va otra figura referente de nuestro barrio, la cual siempre ha estado presente en todos los acontecimientos del mismo. Sin más preámbulos, nos unimos al dolor de sus familiares y amistades. Hoy es un día triste para nuestro barrio. Descansa en paz Juani. Siempre estarás en nuestro recuerdo».

Ganar Cádiz señalaba: «Un afectuoso adiós a nuestra vecina »Juani de Cádiz«. Reconocida por los colectivos LGTBIAQ+, y el Ayuntamiento de Cádiz, se atrevió a ser ella misma, en una sociedad hostil con las personas trans. Un recuerdo y el deseo sincero de Ganar Cádiz de que descanse en Paz».

Estas son otras reacciones:

-«Qué pena de ella!!! Yo la conocía, que encuentre allá donde vaya la paz que, a veces, le faltó aquí. Que la tierra le sea leve».

-«Estoy en shock siempre te llevaré en mi corazón. Muchos momentos que siempre irán conmigo. D.E.P. Vuela alto muy alto».

-«Lo siento mucho. Mucho arte que tenía. Hasta siempre Juani».

Juani falleció en un centro en Jerez, donde residía desde hacía un tiempo tratándose de problemas de salud.