A pedales para reclamar un carril bici por el Puente Carranza de Cádiz

La Asamblea Ciclista Bahía de Cádiz ha vuelto a demandar un año más una vía ciclopeatonal entre Cádiz y Puerto Real a través del Puente Carranza con una manifestación en bicicleta entre estas dos poblaciones que ha tenido lugar este domingo 21 de septiembre, coincidiendo con la Semana Europea de la Movilidad.

Juan Miguel Solana y Andrés González, portavoces de esta Asamblea, han reiterado de nuevo las reclamaciones que han motivado la cita, recordando que el colectivo «lleva más de una década» solicitando una conexión para peatones y bicicletas por este puente.

«Para ir en bici de Puerto Real a Cádiz sólo habría que recorrer un kilómetro y medio, mientras que la alternativa, dar el rodeo por San Fernando, se acerca a los 30 kilómetros», se resalta.

Ahondando en sus reclamaciones, ambos han recordado que las corporaciones municipales de Puerto Real y Cádiz han aprobado varias mociones reclamando esta infraestructura, y que «no es coherente» que «mientras las legislaciones europeas y estatales promueven un cambio en la movilidad de las concentraciones urbanas y destinan abundantes recursos económicos a grandes infraestructuras viarias, no acometan esta sencilla actuación».

Semana de la Movilidad

La Semana de la Movilidad es una campaña organizada por la Comisión Europea dirigida a sensibilizar tanto a los responsables políticos como a los ciudadanos, donde se promueve la movilidad urbana sostenible y se fomenta el cambio de comportamiento en favor de la movilidad activa, el transporte público y otras soluciones de transporte limpias e inteligentes.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico es el coordinador nacional e impulsa la participación de la ciudadanía en dicha convocatoria.