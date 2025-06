«Lo que pasó este domingo en las playas de Cádiz es crónica de una muerte anunciada»

Dolor, frustración y un grito que lleva años arrastrándose en silencio entre las olas. Así vive la comunidad de surfistas de Cádiz los trágicos sucesos de este domingo 9 de junio, en los que dos hombres -uno en la Playa Victoria y otro en Santa María del Mar- perdieron la vida, ambos tras sufrir una parada cardíaca, uno de ellos al caer al mar en una zona señalizada como peligrosa.

Desde este colectivo, muy presente durante todo el año en las playas gaditanas, concretamente en la de Santa María del Mar, transmiten su pesar: «Lo que ha pasado es una crónica de una muerte anunciada». «Llevamos años alertando de la falta de seguridad, de la carencia de información clara y de la necesidad de tomar medidas más allá de la temporada alta», denuncian.

Los surfistas gaditanos recuerdan con especial angustia otro episodio reciente que, según ellos, demuestra que lo del domingo no fue una excepción, sino «parte de una tendencia preocupante». «En abril, durante un temporal de oleaje, tuvimos que intervenir en el rescate de unas 20 personas. Fue una situación crítica. Si no hubiésemos estado allí, hablamos de otra tragedia», relata el surfista gaditano que prefiere mantener su anonimato.

«El mar no entiende de fechas. Aquí hay días de bandera negra en marzo y días de calma en agosto. No tiene sentido que la seguridad desaparezca fuera del calendario turístico», añade el integrante del colectivo.

«Nos sentimos desamparados»

La indignación se mezcla con la tristeza. «Nos duele muchísimo cada vida que se pierde en el mar, y más cuando creemos que se podría haber evitado con prevención, con más vigilancia, con más información. Nos sentimos desamparados», apunta. Consideran insuficiente que el servicio de playas termine a las 19:00 horas durante la temporada baja y piden una reconfiguración del modelo actual: «No estamos pidiendo lujos, sino lo mínimo para proteger la vida».

En este sentido, critican que los avisos de peligro no siempre están actualizados o son visibles: «Hay zonas señalizadas, sí, pero mucha gente no lo sabe o no entiende los riesgos. No hay campañas claras ni suficientes avisos a pie de playa».

Destacar la labor del surfista local

Además del llamamiento a las instituciones, los surfistas locales reivindican el papel que ellos mismos han desempeñado históricamente en la seguridad de las playas. «Nos llaman héroes del mar, ángeles de la guardia, pero no lo hacemos por reconocimiento. Lo hacemos porque no podemos mirar a otro lado cuando alguien se ahoga. Pero esto no puede depender solo de que haya surfistas cerca», apunta el surfista, que también es socorrista «y sé lo que supone todo esto».

Asimismo, denuncia que «tenemos formación, tenemos experiencia y estamos todo el año en el agua. Podríamos ser aliados en un sistema de seguridad más amplio, pero ni se nos escucha ni se nos incluye».

«El mar es nuestra casa, y duele»

El colectivo pide una reacción inmediata de las administraciones y un compromiso a largo plazo: «Lo urgente es reforzar la seguridad. Lo importante es no olvidar lo que ha pasado. Si no se hace nada, volverá a ocurrir».

Para ellos, las muertes del domingo no son accidentes aislados, sino parte de una problemática estructural. «El mar es nuestra casa. Y duele ver que no se cuida como se debería».