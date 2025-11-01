Parques y Jardines inicia la campaña de otoño de revisión y mantenimiento del arbolado de Cádiz

La concejal delegada de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Cádiz, Loli Pavón, ha anunciado que se ha comenzado esta semana con la campaña de revisión y mantenimiento del arbolado de la ciudad.

En concreto, esta campaña ha comenzado en una primera fase en el barrio de Astilleros, en la calle América, para continuar por otras calles de la ciudad como son Segismundo Moret, Princesa de Asturias, Luis Arenal, Juan Manzorro, alrededores del parque Celestino Mutis, Avenida Andalucía, Avenida Constitución 1812, Avenida de Portugal, Avenida de la Coruña, calle Alcalde Juan de Dios Molina y Avenida de la Sanidad Pública.

La concejal delegada de Parques y Jardines ha asegurado que «vamos a actuar en una primera fase en cerca de 300 ejemplares y seguiremos en otras zonas de la ciudad hasta el mes de marzo, cuando empiezan a brotar las hojas. El objetivo de estos trabajos de revisión y mantenimiento es comprobar el estado en el que se encuentran y actuar en el caso que sea necesario».