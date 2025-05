Óscar Torres: «Mientras que no esté en los presupuestos de la Junta, la Ciudad de la Justicia no es más que humo»

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres, ha mostrado su parecer ante la comparecencia del consejero de Justicia, José Antonio Nieto, sobre el estudio de viabilidad admitido a trámite para la licitación del contrato de concesión de obra pública para la construcción de la Ciudad de la Justicia de Cádiz, que se ha sometido a información pública.

«No tiene sentido que el consejero se dedique a desgranar un documento que está en exposición pública, que es un trámite administrativo, como si se hubiese hecho algún avance en la Ciudad de la Justicia, cuando la realidad es que no hay ningún avance», ha señalado el portavoz del PSOE. «Que Nieto diga que la Ciudad de la Justicia no tiene marcha atrás no es creíble porque también llevaban en su programa electoral del 2018 la recuperación de Valcárcel para Ciencias de la Educación y dieron marcha atrás eliminándolo del programa en 2022 y, a día de hoy, ya han renunciado a ese proyecto», ha incidido Torres, que ha lamentado que tanto José Antonio Nieto como Bruno García «intenten seguir blanqueando la inacción de la Junta de Andalucía en Cádiz, cuando la Ciudad de la Justicia es un proyecto abandonado por la administración regional desde hace años, un nuevo #Juanmaloharía que se ha quedado solo en la pancarta, como ha pasado con el hospital regional».

«Nieto, con la ayuda de Bruno García, se ha especializado en hacer anuncios vacíos», ha aseverado Óscar Torres, que ha insistido en que la única certeza a día de hoy es que la Junta tiene tan solo una partida en los presupuestos generales de 2025 destinada a la Ciudad de la Justicia de Cádiz de 764.380 euros, lo que supone que, al paso que hacen las inversiones, la Ciudad de la Justicia tardaría más de 200 años en realizarse».

«La Junta de Andalucía se hizo con los suelos de la Ciudad de la Justicia de Cádiz de forma gratuita, donados por el Ayuntamiento, pero sin embargo no ha tenido problema en gastarse 70 millones de euros en Sevilla para construir la Ciudad de la Justicia de Palmas Altas u otros 20 millones para el Palacio de la Justicia en Granada», ha recordado Torres.

«No es de recibo que Nieto vuelva a Cádiz a no decir absolutamente nada, solo a leer un estudio de viabilidad que ha pasado a información pública pero, de licitaciones puestas en marcha, de eso no dice nada», ha esgrimido Torres que ha hecho referencia a que Nieto ya se refirió a la construcción de la Ciudad de la Justicia como «que había que dejarse de chorradas» y más tarde volvió a nuestra tierra para decir, sobre este mismo asunto, que «lo de Cádiz es lamentable». «Unas afirmaciones totalmente fuera de lugar y que dejaron claro cuál es la importancia que le da el consejero a la Ciudad de la Justicia de Cádiz», ha advertido el portavoz. «Esperamos que la próxima vez que Nieto pase por Cádiz sea para anunciar licitaciones y avances concretos, no para leer un documento que está en exposición pública», ha recalcado.

Para finalizar, Torres no ha dejado pasar por alto la actitud de Bruno García, «actuando como fiel militante, sin ser capaz de exigir nada para Cádiz, porque sigue más centrado en su papel de presidente provincial del PP que en el de alcalde de la ciudad», ha concluido el portavoz socialista.