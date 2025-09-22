Óscar Torres: «El PP aún no ha digerido la cesión gratuita del suelo para el nuevo hospital»

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres, ha lamentado la «absoluta falta de rigor y de compromiso« demostrada por la consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, en sus recientes declaraciones sobre el nuevo hospital de Cádiz. Para Torres, las palabras de la consejera demuestran que »el PP todavía no ha digerido que el Gobierno de España ha desbloqueado la situación del hospital cediendo gratuitamente los terrenos y que ahora le toca a la Junta de Andalucía trabajar y presupuestar«.

Torres ha calificado de «inaceptable» que la consejera no pueda garantizar una inversión concreta para el proyecto en las próximas cuentas autonómicas. «Que la máxima responsable de la sanidad andaluza despache el futuro del hospital para los gaditanos con un 'posiblemente sí se pueda incluir algo' en los presupuestos dice muy poco a favor del compromiso real del PP y de la Junta», ha criticado el portavoz, quien ha incidido en que para el PSOE «es una condición obligatoria e irrenunciable que los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026 contemplen una partida finalista, específica y suficiente para poder iniciar todos los procedimientos administrativos, estudios técnicos y licitaciones que requiere la redacción del proyecto y la futura ejecución de las obras».

Óscar Torres ha afeado también el intento de la consejera de culpar al Gobierno central de supuestas demoras. «Resulta sorprendente que la consejera hable de tiempo perdido cuando el Partido Popular es el único que lo lleva perdiendo desde que se hicieron la famosa foto en el solar con la pancarta de #Juanmaloharía en 2018, un tiempo en el que no han hecho absolutamente nada«, ha recordado. Además, el portavoz ha añadido que »hablar de perder el tiempo es un insulto a los gaditanos, precisamente hoy que hemos conocido las desastrosas cifras de las listas de espera en nuestra provincia, con un plazo para cirugías que es el doble que hace una década y con la espera para una consulta especialista completamente disparada. Ese es el tiempo que pierde la gente por la nefasta gestión del PP».

Finalmente, Óscar Torres ha instado al alcalde de Cádiz a defender los intereses de la ciudad por encima de los de su partido. «Lejos de alegrarse por el desbloqueo definitivo del suelo, parece que al PP de Bruno García le han quitado su excusa favorita para no hacer el hospital», ha afirmado Torres, quien ha exigido al alcalde que «ahora que ya tienen el suelo, tienen que empezar a remar a favor del proyecto de una vez por todas y dejar de poner palos en las ruedas», ha concluido el portavoz del PSOE.