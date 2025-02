Operación antidroga en Cádiz: «Más de uno se va a quedar sin camello este Carnaval»

Seis y poco de la mañana y el plan se pone en movimiento. Comienza la acción. El objetivo está muy claro: 'limpiar' Cádiz capital de una de las drogas que más se está extendiendo de forma más «preocupante» en los últimos tiempos debido a que ha sufrido un abaratamiento en su coste: la cocaína. Una investigación de meses va a poner contra las cuerdas y llevar al juzgado a esos que se lucran de este 'negocio'.

La Policía Nacional hace su trabajo y va a por ellos. Los supuestos 'camellos' son muchos esta vez. De hecho, en pocas ocasiones se ha visto en una ciudad tan 'tranquila' como es Cádiz que en un mismo operativo, que en una misma mañana, se detenga a una veintena de personas a la vez. Que además se realicen una quincena de registros y que todos ellos se hagan de manera simultánea en diferentes puntos de la ciudad. Desde el casco histórico a Segunda Aguada, Puntales, Guillén Moreno, García Carrera o también el barrio de Astilleros. Ahí se manejan la mayoría de los implicados pero sus tentáculos se extienden también hasta Chiclana, Puerto Real y el Río San Pedro, donde también habrá arrestos.

Las pesquisas realizadas y coordinadas por los agentes de Udyco Bahía han sido determinantes. Las averiguaciones que han hilado han ido destapando a una presunta red de personas dedicadas a traficar con esta droga. Esos individuos que son el eslabón necesario entre los proveedores a mediana escala y la calle. Aquellos que distribuyen 'al servicio' del consumidor allá donde se les solicite.

Y todos ellos (y ellas también) con un mismo perfil: gente a la que no se le conoce trabajo ni oficio pero que de manera 'espontánea' comienzan a tener otro nivel de vida a costa de delinquir y causar ese daño a la salud pública, según dictamina es delito -la ley-. O simplemente a poder tener una vida normal -con su piso y demás- aparentemente de la nada. Cada uno de ellos además ocupa un escalafón y función en este presunto grupo criminal pero, finalmente, todos participan de lo mismo: del narcotráfico.

Operativo en marcha

Así que el dispositivo que se pone en marcha es equiparable a la función que tienen que ejecutar. Casi una centena de agentes, unos ochenta, forman parte del despliegue que de muy buena mañana toma la ciudad. Los furgones de todo el grupo de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de Cádiz van encabezando la comitiva hacia los objetivos que les marcan los policías de judicial. Se reparten.

Y es entonces cuando, a los pocos minutos, empiezan a sonar los arietes. Ya están ahí. Las entradas se desarrollan sin problemas. Entre las seis y las siete de la mañana, cuando la mayor parte de Cádiz aún duerme, cuando no hay niños en la calle que vayan al colegio, se ejecutan las principales. Ocurre así por ejemplo en el barrio de Astilleros. Allí, en la calle América en el portal 20 y en otro de enfrente se realizan varios registros.

«¡Qué susto me he dado... pensé que había reventado una tubería de agua o explotado algo!», cuenta una vecina desde su ventana aún con la bata puesta y absorta contemplando el panorama. «Pufff... no veas... este barrio es muy bueno, muy tranquilo de siempre, pero sí es verdad que últimamente se estaba poniendo la cosa más fea...», dice otro vecino que pasa. «Si la Policía está aquí por algo será. ¡Qué se los lleven, aquí no queremos eso!», resuelve otra testigo.

«¡Que se los lleven, aquí no queremos esto!», pide un vecino del barrio de Astilleros

Mientras que los efectivos de la UPR hacen custodia de seguridad en la puerta, otros agentes salen con cajas y bolsas. En el registro participa un perro de la Unidad de Guías Caninos y su adiestrador. Esta escena se repite en los diferentes puntos donde se está explotando dicha intervención. El protocolo habitual que, obviamente, cuenta con la autorización judicial pertinente y la asistencia y supervisión de los letrados de la administración de Justicia.

Así se repetirá en cada uno de estos puntos. Allí donde se ha localizado a los supuestos integrantes de esta red. También donde puede haber droga aunque, en ocasiones, esa mercancía no esté en ese momento pero haya estado o se guarde en otro lugar. Eso lo determinará la investigación realizada que, de momento, se encuentra en secreto de sumario.

A tres días del Carnaval

La operación, bautizada como 'Dorado', se realiza a tres días de que comience el Carnaval de Cádiz. Y esta fecha, este momento, no es para nada casual. No es la primera vez que se 'peina' la ciudad justo antes del comienzo de la fiesta. Eso responde sencillamente a una ley de mercado obvia: a más demanda, mayor oferta. Es decir, a más consumo, más droga se mueve. «Más de uno se va a quedar sin 'camello' este Carnaval», se escucha.

La acción continúa y se espera la detención de al menos unas veinte personas y una quincena de registros. No se determina de momento la sustancia estupefaciente, útiles y los bienes que han sido incautados y dicha información se podrá ampliar en las próximas horas.

Los agentes de Udyco Bahía de Cádiz también realizaban hace pocas semanas otra importante intervención en la capital gaditana con la detención de otro traficante en el barrio de La Laguna que ingresaba en prisión por orden judicial. Se trató entonces de un vecino de 40 años al que le 'pillaron' medio kilo de cocaína y nada menos que 97.000 euros que guardaba en su vivienda.

La investigación comenzó cuando los agentes tuvieron sospechas de este individuo que recorría de forma asidua la ciudad en un coche de gran cilindrada. Esta persona hacia una vida bastante ostentosa a pesar de no tener trabajo. Comenzaron las vigilancias y se dieron cuenta que el sujeto usaba ese mismo coche para repartir droga. Así lo estuvieron vigilando y poco a poco fueron reuniendo pruebas suficientes para poder solicitar el registro. Su arresto no fue fácil ya que el sospechoso usaba muchas precauciones para no ser interceptado.

Así, a primera hora de la mañana del pasado día 13 se entró en su vivienda y se intervino unos 500 gramos de cocaína en roca de gran pureza, 97.000 euros en efectivo, diversas balanzas de precisión y teléfonos móviles. Además, se encontró una gran cantidad de artículos de lujo, incluyendo ropa de marca, bolsos, relojes y zapatos, tanto de él como de su pareja.

Durante el Carnaval de Cádiz se extremará la vigilancia y los controles de seguridad. Según informaba este lunes la Subdelegación del Gobierno, habrá dando dicha cobertura unos 400 efectivos de las diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad entre Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local.