Oleaje peligroso en Cádiz por el ex huracán Gabrielle: AEMET lanza alerta de seguridad en la costa

La AEMET advierte de que el temporal marítimo provocará oleaje creciente que podría alcanzar los tres metros de altura, especialmente en las horas de pleamar previstas para las 07:30 y las 17:30 del domingo. Además, se espera la formación de corrientes de resaca muy peligrosas para los bañistas, lo que eleva considerablemente el riesgo en las zonas de playa y litoral.

El Ayuntamiento de Cádiz, en coordinación con Protección Civil, recomienda no acceder al agua durante el fin de semana y atender en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia. «La prioridad es garantizar la seguridad ciudadana. Pedimos prudencia y responsabilidad a vecinos y visitantes», han señalado fuentes municipales.

Los expertos recuerdan que, aunque Gabrielle ya no mantiene la categoría de huracán, su estela en el Atlántico sigue generando inestabilidad y fuerte oleaje en la fachada atlántica andaluza. Este tipo de fenómenos pueden intensificarse con las mareas vivas propias de finales de septiembre.

Precauciones

Extremar la precaución, evitar el baño y mantenerse informado a través de los canales oficiales de AEMET y del Ayuntamiento de Cádiz.