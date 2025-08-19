La ola de calor le pasa factura al comercio de Cádiz: «La calle parecía un desierto»

Un mes de agosto caliente, muy caliente. Un mes de agosto que se ha saldado con la mitad de sus días con una ola de calor que ha dejado una despedida dura en Cádiz con jornadas más que sofocantes.

Un mes de agosto caliente, muy caliente, que ha traído consigo importantes incendios, especialmente los que cobraron vida por partida doble tanto en Puerto Real como en Tarifa. Ahí están sus efectos, los temores a que vuelva a ocurrir, que quedan días de verano... Y lo sufrido en la provincia de Cádiz sólo han sido botones de la muestra que se está dando en otros puntos de España. Este verano de 2025 quedará como el verano con los incendios más duros de la historia en el país. La oleada ha castigado el noroeste de España, con especial incidencia en las provincias de Ourense, Zamora, León y Extremadura. Y, huelga decirlo, la ola de calor, que por fin empezó a remitir este pasado lunes 18 de agosto, no ha hecho más que poner piedras en el camino. «La UME no ha visto nada igual en sus 20 años de creación», ha asegurado la ministra de Defensa, Margarita Robles

Y un mes de agosto frío, muy frío. Un mes de agosto que, debido a esa ola de calor que ya toca a su fin, ha golpeado de manera significativa al comercio de Cádiz. Malas ventas debido a la poca afluencia de clientes, que en horas duras del día han abogado por refrescarse en playas o piscinas. O por quedarse en casa. La calle no estaba para visitas con temperaturas que han estado coqueteando con los 40 grados en el termómetro. Ahí es nada. Con semejante calor, ni grandes rebajas ni aire acondicionado en las tiendas han servido de reclamo cuando a nadie, o casi nadie, le da por pisar la calle.

Así lo apuntan los comerciantes de Cádiz y nadie mejor que los comerciantes para ejercer de termómetro de lo que se ha vivido en las tiendas de la ciudad durante los días de mayor calor, que no han sido pocos.

Las ventas bajaban en julio y en agosto han sido golpeadas por una ola de calor que les ha pasado factura. Hasta bien entrada la tarde, no ha salido la gente a la calle. La hostelería también ha sufrido esta ola de calor, como no cuesta imaginar... y las cenas han sido las mejores aliadas para hacer caja en detrimento de los almuerzos: en interiores y exteriores... cuando las terrazas, a pleno sol, pierden gran parte de su encanto.

Quien aporta una primera valoración es Daniel Román, propietario de Relojería Carrillón en pleno corazón del centro de Cádiz, en la calle Valverde. «La verdad es que, al menos en el centro, la ola de calor se ha notado bastante. Especialmente por la tarde. Por la mañana se ha notado un poco menos porque la gente sale a hacer sus cosas, sus compras para la comida, temas de bancos... pero por la tarde, al menos hasta a las siete y media, como mínimo, no aparecía nadie. Se ha notado bastante el calor, la calle parecía un desierto», apunta Daniel.

Y añade: «Ya más tarde, a la fresquita, como suele decirse, pues sí, ya viene todo el mundo a la vez. Eso es lo que ha estado pasando. Al menos eso es lo que he visto yo en mi negocio, de hecho he estado abriendo estos días más tarde, a las seis. Y eso, hasta las siete o siete y media no empezabas a ver flujo de gente. Y las calles, debido al calor, estaban medio vacías. El calor ha sido tremendo. Esperemos que bajen ya las temperaturas y tarde en llegar otra ola de calor de estas».

Otra mirada de negociante, con pupila política, es la de Eugenio Belgrano. «Por nuestra parte, un negocio ha ido bien y otro ha ido mal estos días de ola de calor. El de las catacumbas y museos, muy mal, porque a la gente no le apetece andar por las calles con altas temperaturas y prefiere irse a la playa, y eso se ha notado mucho. Y por otra parte la tienda de patinetes y bicicletas que tengo en la avenida Cayetano del Toro, ha ido muy bien. Y ha ido bien debido al calor. Nosotros arreglamos y alquilamos patinetes y bicicletas y la gente lo que no quiere hacer con tanta calor es andar. No pueden estar sin el patinete. Y los turistas para moverse también optan por patinetes y bicicletas para moverse por Cádiz. El tema náutico de barcos que regentamos en la ciudad también ha estado funcionando bien, la gente con el calor busca paseos en barco», resume.

Belgrano mira más allá de estos días de agosto y recuerda otra ola de calor previa. «El pasado mes de julio es el julio más flojo que recuerdo desde que soy empresario. Tengo un restaurante en Puerto Real y también ha estado la cosa muy floja... y eso que tiene piscina».

No pasa por alto Belgrano, empresario y con mirada política, el mal estado de los autobuses urbanos para moverse por la ciudad:

«Cádiz no merece un transporte público así. En Cádiz, si hoy el transporte urbano sigue funcionando no es gracias a la gestión política ni a la empresa concesionaria, sino al compromiso y la profesionalidad de sus conductores. Son ellos quienes, día tras día, suben a autobuses con más de 20 años de antigüedad, algunos incluso de 25, y salen a la calle a dar el servicio, a pesar de que una gran parte de la flota está en condiciones lamentables. En los últimos días hemos visto cómo varios autobuses se han averiado. Uno de ellos terminó literalmente 'hirviendo'. Según la información que nos trasladan, más del 50% de los vehículos tienen el aire acondicionado roto o funcionando de manera deficiente. Esto significa que, tanto usuarios como conductores, están soportando temperaturas que superan los 40 °C dentro de un habitáculo cerrado».

Con semejante panorama, con calor en la calle y calor en los autobuses para ir al centro a dar un paseo, pues más freno al tránsito de clientes por los distintos comercios. Lo tiene claro Belgrano, muy crítico: «Para el usuario es un calvario aguantar 20 ó 30 minutos de trayecto así. Y para un conductor que pasa toda su jornada laboral dentro de ese horno, es un riesgo grave para la salud y para la seguridad de todos».

Asociaciones de comerciantes

A nivel global, desde una asociación que aglutina a varias negocios en su seno, Cádiz Centro Comercial Abierto, se ha estado luchando contra el calor y animando a la gente a pasear por las calles y a comprar en el comercio local. Se arengaba en redes el pasado día 15 de agosto: «Hoy es festivo… y el centro te espera con los brazos abiertos. En este 15 de agosto, Día de la Asunción, te invitamos a pasear, descubrir, saborear y disfrutar todo lo que Cádiz Centro tiene para ti. Comercios que siguen abiertos para ti. Helados, cultura, moda, gastronomía. ¡Aprovecha nuestros sorteos y regalos del sistema de fidelización! Juega en la Tómbola de Rebajas. Y por supuesto… ¡sella tu cartón del Bingo del Verano! Hoy es un gran día para regalarte un plan en el centro. Porque cuando todo está tan cerca… el mejor destino es el de siempre. Verano local, Verano total». Ese día festivo, como el fin de semana posterior, hizo calor. Mucha calor.

El presidente de Cádiz Centro Comercial Abierto es José Amaya. Y esta es su valoración de cómo ha afectado la ola de calor a los negocios del casco histórico de la capital: «La hora de calor ha afectado a todas las personas en la ciudad. Lógicamente la gente evita exponerse en la calle en las horas de máximo calor y en esos tramos horarios se opta por estar en casa, o en los hoteles, en las playas, en las piscinas... en sitios frescos. Por eso, y también lógicamente, pues eso lo hemos podido notar en los comercios. No tengo datos suficientemente claros de lo que ha podido afectar, ha sido una semana bastante potente de calor, dura, y la gente ha hecho pues lo que hacemos todos con altas temperaturas: protegernos un poco del calor y refrescarnos lo máximo posible. Y con todo esto sobre la mesa, por sentido común, pues se ha visto afectado el comercio local. Pero no tengo datos reales, hablo más por intuición: para salir a la calle, lo normal, lo que hacemos todos, es reservarnos para las horas menos calurosas del día. Y todo se ha visto afectado».

Siempre en lucha y defendiendo lo suyo, desde Cádiz Centro Comercial Abierto ya se piensa en días venideros y para el último fin de semana de agosto se tiene un nuevo plan en la agenda que debe incentivar las compras. Se trata de Eventos MasterChef, que llegará a Cádiz Centro Comercial Abierto el sábado día 30.

Así se anima desde Cádiz Centro Comercial Abierto desde redes sociales: «Nos vemos en la Plaza de San Juan de Dios para vivir una jornada inolvidable llena de sabor, creatividad y diversión para todas las edades. Actividades participativas, photocall oficial, talleres para peques, gymkhana en familia, una clase magistral abierta... ¡y mucho más! Puedes conseguir participaciones en nuestros sorteos express en redes o a través de nuestro sistema de fidelización. ¿Preparado para ponerte el delantal?».

La Asociación de Comerciantes de Extramuros (ACEX) también vive en lucha por lo suyo. Recalca Marisa Ladera, técnico administrativa del colectivo, que «el calor no ha ayudado precisamente a que las ventas fueran positivas». Y apunta al oasis que han tenido en el mercadillo que instalaron en el Paseo Marítimo y que se volverá a instalar este próximo fin de semana.

El mercadillo ya ha funcionado semanas atrás en el Paseo Marítimo de Cádiz: lo hubo de primavera y lo está habiendo de verano, repitiendo este viernes y sábado.

Fue todo un éxito el instalado durante el mes de julio con motivo del concierto de Los40 Summer Live. ACEX montó algo más de 15 puestos desde las 19:00 horas hasta las 01:30 en el Paseo Marítimo a la altura de Isecotel. En esos puestos, de todo, como en botica: gastronomía, ropa, bisutería, libros, juegos infantiles, golosinas...

«Se han apuntado varios negocios y nos habría gustado que se hubiesen apuntado más. Con estos calores, el mercadillo en el Paseo Marítimo es una buena apuesta para animar a que la gente compre al aire libre», señala Marisa de cara a una nueva cita en el Paseo Marítimo que ya se espera celebrar con menos calor.

Desde ACEX consideran fundamental este tipo de actividades para que también los socios que forman parte de la entidad vean reflejado su trabajo en la ciudad: «Es una manera de apostar con el comercio local y para que los gaditanos puedan disfrutar del buen tiempo y al mismo tiempo apoyen a nuestros comerciantes».

El refugio de un centro comercial

En medio de una ola de calor que ha afectado a casi la totalidad de España con temperaturas que han superado en muchos puntos los 40 grados, los centros comerciales se han consolidado como los principales refugios climáticos urbanos. Más allá de su función comercial, estos espacios se han convertido en verdaderos oasis para quienes buscan escapar del calor extremo en las calles. Y es que han sido espacios ideales para matar el tiempo sin sufrir un calor sofocante: compras, ocio y fresquito. Difícil competir contra eso.

Es por eso que durante estos últimos días de la ola de calor, se ha registrado un notable incremento en la afluencia de personas en diferentes centros comerciales. La temperatura en su interior se mantiene en torno a los 25 °C, mientras que en el exterior las temperaturas han estado cercanas a los 40.

El uso de centros comerciales como refugios climáticos parece haberse asentado como una nueva costumbre urbana. La comodidad, la climatización, la oferta gastronómica y cultural, y la cercanía al transporte público los convierten en una opción lógica para vecinos y turistas.

Con las temperaturas veraniegas cada vez más extremas, el papel de estos espacios como refugios seguros se volverá cada vez más relevante, aunque deberán hacerlo con eficiencia energética.

Y huelga decir que los establecimientos que venden aparatos de aire acondicionado y ventiladores de todo tipo, y más si están instalados en un centro comercial, han sacado rédito de esta ola de calor.

Está demostrado con datos que durante las olas de calor, las ventas de aires acondicionados y ventiladores suelen aumentar significativamente. Los consumidores buscan soluciones para combatir las altas temperaturas, y los electrodomésticos de climatización son una opción popular. Esta demanda se traduce en un incremento de las ventas tanto en tiendas físicas como vía online.

La Federación Andaluza de Electrodomésticos (FAEL) informaba días atrás de que las ventas de aires acondicionados y ventiladores han aumentado un 8% respecto al año pasado, impulsadas por las sucesivas olas de calor, pero un crecimiento que se ha visto limitado por «la escasa mano de obra para su instalación». FAEL advierte de «la falta de instaladores cualificados», lo que limita el crecimiento del sector.

Adiós a la ola de calor

Atrás queda una semana de temperaturas extremas dadas por una ola de calor persistente, pero los termómetros empezaron ayer lunes a moderarse y, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), acusarán una caída importante desde la mañana de este martes. Puede decirse con alivio: la ola de calor ha pasado.

La Aemet dio ayer por finalizada este episodio excepcional después de dos semanas sin apenas tregua. La ola de calor empezó el pasado 3 de agosto y se considera la tercera de mayor intensidad en España desde que se tienen registros.

La entrada de una masa de aire atlántica algo más fresca irá suavizando las temperaturas, primero desde el oeste, para despedir por fin este tiempo extremadamente cálido después de casi dos semanas.

A lo largo de los próximos días, este flujo de norte irá avanzando por la Península hasta llegar a Baleares. Aunque no serán temperaturas frías para la época, sí volveremos a los valores habituales de estos meses del año tras unas semanas excesivamente calurosas.