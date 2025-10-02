La oficina de Correos en Cádiz acoge una exposición a Manuel de Falla por el 150 aniversario de su nacimiento

La Sociedad Filatélica Gaditana ha inaugurado una exposición filatélica dedicada al compositor gaditano Manuel de Falla por el 150 aniversario de su nacimiento, que se celebrará en 2026. La muestra puede visitarse en la oficina principal de Correos de Cádiz hasta el mes de enero de 2026.

En el acto de presentación han estado la teniente de alcalde delegada de Cultura en el Ayuntamiento de Cádiz, Maite González, la subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, el presidente de la Sociedad Filatélica Gaditana, Francisco Velázquez, el autor del sello, Juan Antonio Casas, y el director de la oficina principal de Correos de Cádiz, Víctor de la Torre, ha indicado Correos en una nota.

La exposición ofrece una selección de colecciones filatélicas que abordan distintas facetas del universo creativo y cultural de Manuel de Falla. Entre las temáticas representadas se incluyen su figura y legado, su relación con otros artistas como Lorca, Dalí o Picasso, así como referencias al flamenco, la música española, los instrumentos musicales y el material filatélico relacionado.

Esta es la decimoquinta exposición organizada por la Sociedad Filatélica Gaditana en colaboración con Correos, y la cuarta en lo que va de año, sumándose a los actos conmemorativos previstos para celebrar una efeméride «de gran relevancia» para la ciudad y la cultura universal.

Como parte del homenaje, la Sociedad Filatélica Gaditana ha adquirido un TuSello conmemorativo de curso legal --de tarifa A, válido para correspondencia nacional hasta 20 gramos--, así como una tarjeta máxima, ambos diseñados por Juan Antonio Casas Pajares.

El cartel de la exposición ha sido realizado por Lola Fontecha y la imagen utilizada ha sido cedida por la Fundación Archivo Manuel de Falla, con sede en Granada.

La Sociedad Filatélica Gaditana tiene previsto realizar una segunda exposición en 2026, coincidiendo con el aniversario, acompañada de una nueva emisión filatélica.