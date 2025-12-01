Nuevo impulso al Teatro Romano de Cádiz: Cultura adjudica las obras que tienen un plazo de 20 meses

La Consejería de Cultura y Deporte, dirigida por Patricia del Pozo, ha adjudicado por 2,88 millones de euros las obras de rehabilitación del Teatro Romano de Cádiz, uno de los enclaves arqueológicos más relevantes de Andalucía. Los trabajos, concedidos a Arcobeltia Construcciones SL y cofinanciados por el Programa Operativo FEDER Andalucía 2021-2027 y la Junta de Andalucía, tendrán un plazo de ejecución de 20 meses.

Posada del Mesón, clave

La intervención se centrará en la Posada del Mesón, un edificio del siglo XVII cuya arquitectura responde a modelos populares y que ocupa una posición decisiva dentro del conjunto arqueológico. La actuación permitirá reordenar el acceso al teatro, mejorar la circulación de visitantes y ofrecer un espacio de acogida adecuado a los valores patrimoniales del enclave.

Uno de los puntos más relevantes de esta fase se localiza en las caballerizas de la Posada, donde aflora un sector arqueológico de especial importancia. Se trata de un área donde convergen elementos que permiten comprender de forma única el sistema de accesos y la conexión entre la cavea y el cuerpo escénico del teatro. Este punto no puede observarse desde ningún otro lugar del yacimiento.

La actual zona de acogida, de dimensiones reducidas, solo permite una visión general del graderío descubierto y del espacio escénico mediante registros puntuales. La incorporación de la Posada del Mesón ampliará significativamente este espacio, integrando un patio central que actuará como zona de encuentro y facilitando la distribución de flujos de visitantes.

La posición estratégica del inmueble —justo sobre el encuentro del graderío con el aditus y el sector oeste del proscaenium— permitirá subrayar el carácter urbano del pasaje de acceso, integrándolo como prolongación natural de la calle Mesón y como apertura hacia los nuevos recorridos de visita pública.

Segunda fase del Teatro Romano

Tras los trabajos en la Posada del Mesón, la Junta prevé una segunda fase destinada a intervenir en las cáveas, el ambulacrum y el borde meridional del recinto. El Teatro Romano de Cádiz está inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural (BIC).

El Teatro Romano es el espacio arqueológico más visitado de los gestionados por la Junta en la provincia de Cádiz.

En 2024 recibió 209.651 visitantes, un 28,9% más que en 2023.

En los primeros nueve meses de 2025, el yacimiento suma 168.969 visitas, casi trece mil más que en el mismo periodo del año anterior, consolidando su crecimiento y el interés del público.

La intervención ahora adjudicada abrirá una nueva etapa para el gran teatro de Gades, que dará a conocer áreas inéditas y ofrecerá una experiencia más completa, accesible y acorde con la magnitud histórica del monumento.