Muere el gaditano Manolo Bernal; cofrade, locutor de radio y apasionado de Cádiz

Cádiz llora la pérdida de uno de esos gaditanos que llevó a la máxima expresión la pasión por sus tradiciones, entre ellas dos de los grandes exponentes del gaditanísmo, el Carnaval y la Semana Santa.

Manuel Bernal Andamoyo, Manolo Bernal, ha fallecido de manera repentina en la mañana de hoy en su Cádiz natal. Ciudad que lo vio nacer en 1963 y que de manera totalmente inesperada se ha despedido de un gaditano que siempre hizo gala de ser una persona tan enamorada de su ciudad como crítica con todo aquello que se podía mejorar.

La historia de Manolo Bernal es la de una persona que supo contar todo lo relacionado con el gaditano a través de las ondas de la radio. Colaborador de la Cadena COPE durante décadas, donde tuvo la oportunidad de transmitir el Carnaval de Cádiz tanto dentro como fuera del Gran Teatro Falla. Su hija Macarena siguió también su estela en la emisora de radio, contanto el concurso del Falla junto a su padre. Equipo que capitaneaba Fernando Crespo, voz de la fiesta gaditana durante años en COPE.

Asimismo, Manolo Bernal era un enorme cofrade. Hermano de Vera Cruz y miembro fundador del orígen de la actual banda Rosario de Cádiz, antigua Humildad y Paciencia. «Yo digo que nace porque en mi casa no puedo decir que mis padres lo fueran excesivamente; igual que mis hermanos, que tengo algunos que les gusta y a otros que no. Es más, a mí nadie me obligaba ir a los oficios y yo iba porque me gustaba. El cofrade se hace, lo tengo claro», decía no hace mucho en una entrevista de Alfonso Carbonell en La Voz de Cádiz.

Bernal era hermano también de la hermandad de la Macarena de Sevilla, uno de los más antiguos precisamente, acompañando siempre a la gran devoción hispalense cada Madrugada de Viernes Santo.

Su pasión cofrade le hizo también vivir la Semana Santa de Sevilla, donde durante décadas ha estado contando la semana de pasión hispalense en COPE Sevilla. Muere un hombre vinculado siempre a Cádiz y sus pasiones, más que conocido en la ciudad y en el Instituto de San Severiano, donde hasta hace poco estuvo trabajando como profesor. Descanse en paz.