Muere el cantaor José Luis Cáceres 'Selu de Cádiz'

Cádiz llora hoy a uno de los referentes del flamenco en la ciudad. José Luis Cáceres, 'Selu de Cádiz' ha fallecido este miércoles a los 65 años de edad a causa de una enfermedad.

El cantaor era un gran devoto del Nazareno. La Hermandad ha querido dedicarle un mensaje en sus redes sociales. «Selu de Cádiz ya le canta al Señor desde el Cielo. En la última Peregrinación, le rezó con el alma al Nazareno… y se despidió en silencio. Se va un cantaor de los de verdad. Devoto silencioso, de los que miraban al Greñúo con lágrimas que no se ven. Hoy Santa María llora en compás por uno de los suyos. Descansa en paz».

Una pérdida irreparable para el mundo del flamenco en general y para el gaditano en particular.

Más temas:

Cádiz