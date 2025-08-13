Moret: una estatua en continuo movimiento

«Y hasta Segismundo Moret, le dijo al verlo... ¿Qué hace joé?». El popurrí de 'Los Carreros de la Alianza', mítica chirigota de 1985 firmada por nombres históricos vinculados al Carnaval de Cádiz como son Paco Rosado, José Manuel Gómez Sánchez 'El Gómez', Manuel Rocha, Emilio Rosado y Juan Romero Quirós 'Caracol', sacaba a relucir el nombre del destacado político y literato gaditano.

Faltaba un año para el referéndum del 12 de marzo de 1986 sobre la permanencia de España en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), conocida también como Alianza del Atlántico Norte, en la que España había entrado en mayo de 1982, y la actuación de la agrupación, que se llevaría el segundo premio en la modalidad, era todo un clamor en el Teatro Falla.

Ahora es el Ayuntamiento de Cádiz quien pretende que el monumento a Moret, que ha cambiado de ubicación en varias ocasiones y actualmente se ubica en su espacio natural, mirando al mar en la plaza de San Juan de Dios, vuelva a relucir.

Si la estatua ya fue sometida en 2022 a un proceso de limpieza y afianzamiento de todo la estructura, también ejecutada por el Ayuntamiento de Cádiz ante el delicado estado en el que se encontraba, sin pasar por alto que es objeto a diario de numerosas muestras de palomas y gaviotas, en este 2025, apenas tres años después, se vuelve a cuidar un monumento histórico de un personaje histórico de la ciudad.

El área de Patrimonio Histórico de la delegación municipal de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz va a proceder los próximos días 19 y 20 de agosto a la ejecución de trabajos de conservación y limpieza de este monumento dedicado a Segismundo Moret que está situado en la plaza de San Juan de Dios.

Para el desarrollo de estos trabajos se procederá al balizado de la zona de actuación y a la instalación de una plataforma elevadora que permitirá acceder a la totalidad de este bien histórico que será aportada por la delegación de Mantenimiento Urbano. El Ayuntamiento ha informado en una nota de prensa de que los trabajos de limpieza y conservación serán ejecutados por una persona restauradora y/o conservadora de bienes culturales.

El proceso de limpieza incluirá la limpieza mecánica con brocha de pelo suave y otros materiales que permitirán la retirada de polvo, suciedad superficial y limpieza de las deyecciones de palomas y gaviotas. Asimismo se intervendrá con agua desmineralizada protegiendo el monumento con una fina capa de resina acrílica que junto a otros materiales aumentan la protección de los materiales que componen este bien cultural.

El monumento

El monumento fue construido por suscripción popular y levantado por el Ayuntamiento de Cádiz en la plaza de San Juan de Dios. Fue inaugurado un 28 de noviembre de 1909, y se levantó frente al muelle de Cádiz, donde estaba la Puerta del Mar de la muralla. Esta muralla se demolió en 1906 a petición del pueblo de Cádiz, y de su alcalde Cayetano del Toro, siendo promovida por Segismundo Moret desde instituciones nacionales.

De este modo, cuentan las crónicas de la época, que la piedra inaugural del monumento a Moret fue una de las piedras de la demolida muralla de Cádiz, en reconocimiento por haber tomado en consideración la petición de su ciudad por demoler las murallas y permitir su mayor desarrollo urbanístico y económico.

Se cuenta en las crónicas de la época, que, en 1912, en ocasión de los actos conmemorativos del centenario de las Cortes de Cádiz, Segismundo Moret paró a contemplar el monumento construido en su honor, acompañado de una gran ovación popular de apoyo a su persona.

Sin embargo, el monumento ha sufrido un rosario de traslados para, finalmente, volver casi a su lugar original de ubicación en la plaza de San Juan de Dios. En 1954 la estatua de Moret se trasladó a la plaza de Sevilla, delante de la Fábrica de Tabacos, cuando se ejecutó la fuente luminosa; se desplazó frente a la entrada del puerto. Diferentes planes urbanísticos determinaron para el 2012, con el bicentenario de Las Cortes, su reubicación en la plaza de San Juan de Dios, que era su emplazamiento inicial... aunque algo más metido hacia el interior de la plaza.

Quién fue Segismundo Moret (Cádiz, 1838-Madrid, 1913)

Segismundo Moret y Prendergast nació en Cádiz en 1838 y falleció en Madrid en 1913. Fue un destacado hacendista, literato y político español y ocupó diversos ministerios durante los reinados de Amadeo I, Alfonso XII y Alfonso XIII, así como la regencia de María Cristina de Habsburgo. También fue presidente del Consejo de Ministros y del Congreso de los Diputados.

Estudió Derecho en la Universidad Central de Madrid, donde en 1858 obtuvo la cátedra de Instituciones de Hacienda. Fue defensor del librecambismo debido a sus raíces gaditanas y vínculos con Gran Bretaña.

En 1863 fue elegido diputado independiente por Almadén (Ciudad Real). Tras la Revolución de 1868, participó en la redacción de la Constitución de 1869. Dio conferencias sobre la educación femenina, destacando Influencia de la madre sobre la vocación y profesión de los hijos.

Como ministro de Ultramar (1870), promovió la abolición de la esclavitud en Puerto Rico mediante la Ley Moret y redactó un texto constitucional para la isla. Fue ministro de Hacienda en 1871, aunque dimitió por irregularidades en concesiones de tabaco.

Embajador en Londres en 1871, se estableció allí para dirigir un negocio bancario. Regresó a España en 1875 tras la restauración borbónica, fundando el Partido Democrático-Monárquico, que posteriormente se integró en el Partido Liberal de Sagasta.

Fue ministro de Gobernación (1883), Fomento (1892) y Ultramar (1897-1898), donde decretó la autonomía de Cuba y Puerto Rico en un intento fallido de evitar la independencia de ambas. Participó en la creación del Instituto de Reformas Sociales, precursor del Ministerio de Trabajo.

Presidió el Gobierno (1905-1906), aprobando la polémica Ley de Jurisdicciones, que otorgaba al Ejército competencias judiciales sobre ofensas a la unidad de España. Su gestión enfrentó a sectores catalanistas y culminó con su dimisión tras el atentado de Mateo Morral contra Alfonso XIII.

En 1909 volvió a presidir el Consejo tras la Semana Trágica, pero dimitió al no lograr disolver las Cortes para garantizar el respaldo a su gobierno. Su retiro fue forzado por sus propios compañeros de partido.

En 1912, tras el asesinato de Canalejas, fue nombrado presidente del Congreso de los Diputados, cargo que ocupó hasta su fallecimiento.

Fue declarado Hijo Adoptivo de Cáceres (1881) e Hijo Predilecto de Cádiz (1907).