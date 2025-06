Mochilas llenas de apuntes, abrazos en la puerta y nervios a flor de piel: así arranca la «nueva» Selectividad en Cádiz

La mañana de este martes 3 de junio comienza con nervios, mochilas cargadas de apuntes y muchos suspiros a las puertas de la Facultad de Medicina de Cádiz. A las 8:30 horas, los pasillos del campus comienzan a llenarse de estudiantes que se enfrentan desde hoy -y hasta el jueves- a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), el nuevo nombre oficial que sustituye a las antiguas siglas EBAU o PEvAU.

Son las ocho menos cuarto de la mañana y el copioso tráfico viene a contarnos que la jornada será clave para muchos estudiantes. Fundamental para el futuro de todos ellos. La Facultad de Medicina de Cádiz se llena poco a poco de jóvenes con carpetas apretadas contra el pecho, mochilas pesadas de apuntes y rostros en los que se mezclan los nervios, la ilusión y la incertidumbre. Algunos caminan en grupo, repasando los últimos datos o buscando tranquilidad en las bromas de los compañeros. Otros, más silenciosos, se sientan en el bordillo o caminan con los cascos puestos, intentando aislarse del bullicio para mantener la concentración.

«Llevo desde las seis sin poder dormir bien. Me he repasado Historia hasta en el bus. Estoy muy nerviosa pero también deseando que pase», comenta Marina. A su lado, su compañero Pablo se muestra más tranquilo: «Creo que lo peor son los días previos, hoy ya solo queda confiar en lo que hemos estudiado».

Un total de 7.846 estudiantes de toda la provincia se presentan este año a la prueba, lo que supone 209 más que en 2024. Los cuatro campus de la Universidad de Cádiz -Cádiz, Puerto Real, Jerez y Algeciras- acogen durante tres días estas pruebas que marcarán el acceso a estudios universitarios. La cifra sitúa a la UCA como la tercera universidad andaluza con más inscritos, solo por detrás de Sevilla y Málaga.

Una PAU con novedades

Este 2025 la PAU llega con cambios importantes que preocupan a los estudiantes. Además del nuevo nombre, el formato de examen también ha cambiado. Ahora se presenta un único modelo con menos optatividad y más preguntas de desarrollo competencial, en un intento por evaluar no solo conocimientos sino también habilidades expresivas, argumentativas y de comprensión.

Además, la ortografía, la gramática y el léxico adquieren un peso mayor, sobre todo en las materias lingüísticas. «Nos han dicho que las tildes y la presentación cuentan. Eso me pone más nerviosa que el propio contenido del examen», afirma Lucía, alumna de un centro concertado de San Fernando. «Me parece bien que cuiden la escritura, pero también nos exige más presión», añade.

Un ambiente de apoyo y expectativas

En los alrededores del campus gaditano, algunos padres esperan fuera mientras los jóvenes entran a las aulas. Profesores y orientadores han acompañado hasta última hora a los alumnos para darles apoyo. «Llevan meses preparándose, muchos desde verano. Se juegan mucho, pero también tienen recursos de sobra para hacerlo bien. Vienen muy bien entrenados para cualquier circunstancia. Le hemos transmitido mucha tranquilidad, que para nosotros ha sido fundamental también», asevera Carmen, docente de Lengua.

Pasadas las ocho, el murmullo en los alrededores de la Plaza Fragela se va apagando. A menos de veinte minutos para el primer examen, los alumnos cruzan el umbral de las aulas con el pulso acelerado y los apuntes aún tibios entre las manos. Se desean suerte con miradas cómplices, algún abrazo rápido, y una última sonrisa forzada antes de sentarse. En ese instante, todo está en juego. Y ya no hay marcha atrás.

Mientras tanto, Cádiz y sus campus seguirán siendo hasta el jueves escenario de emociones intensas, de nervios controlados a golpe de café y de muchas ganas de cerrar una etapa clave en la vida académica de miles de jóvenes.