El Mercado Andalusí de Cádiz abre sus puertas en el corazón del Pópulo: un viaje en el tiempo entre gastronomía, música y artesanía

En el último viernes de agosto, cuando el verano comienza a despedirse suavemente en Cádiz, las calles empedradas del barrio del Pópulo se han transformado en un zoco de otros siglos. La 26º edición del Mercado Andalusí ha quedado inaugura este mediodía entre aplausos, música y danzas, ante la mirada de cientos de vecinos, visitantes y numerosos cruceristas y turistas extranjeros.

El acto de apertura ha estado presidido por la concejala de Fiestas, Beatriz Gandullo, quien ha destacado la ilusión que despierta cada año esta cita: «Es un encuentro muy querido, que los gaditanos y gaditanas esperan con ganas, y también una oportunidad para viajar al pasado», ha señalado, agradeciendo el esfuerzo de artesanos, comerciantes y vecinos del barrio, que se vuelcan siempre con esta fiesta.

Por su parte, el diputado provincial Juancho Ortiz ha subrayado la importancia del evento no solo como atractivo turístico, sino también como impulso a la artesanía tradicional y a la economía local. «El Pópulo y la Catedral se convierten en un zoco medieval que nos recuerda quiénes fuimos y por qué estamos aquí. Es un puente cultural entre pasado y presente, y también una manera de mostrar lo mejor que tiene esta tierra a miles de visitantes«.

Un total de 45 puestos de artesanía, gastronomía y oficios tradicionales

El Mercado Andalusí ofrece este fin de semana más de 45 puestos de artesanía, gastronomía y oficios tradicionales. El aroma del té moruno, los sonidos de tambores y la vistosidad de las telas de colores convierten las calles en un escenario vibrante, donde familias gaditanas y turistas se mezclan en un paseo lleno de sensaciones.

Los horarios se extenderán hasta la noche: de 11 a 14:00 y de 18 a 00:00 horas el viernes y el sábado, mientras que el domingo el mercado cerrará un poco antes para iniciar el desmontaje. Hasta entonces, el Pópulo seguirá siendo un rincón donde perderse entre historias, aromas de especias, talleres infantiles y espectáculos que hacen volar la imaginación.

En este último fin de semana de agosto, Cádiz vuelve a tender un puente entre culturas y tiempos, regalando una estampa única: la de un mercado vivo, donde el espíritu andalusí resucita entre piedras centenarias y el bullicio cosmopolita de una ciudad abierta al mar.

