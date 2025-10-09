McDonald's abre dos nuevos restaurantes en Cádiz: estos son los lugares elegidos y las fechas de inauguración

McDonald's continúa ampliando su huella en Andalucía y anuncia la apertura de dos nuevos restaurantes en la provincia de Cádiz. La compañía detalla las ubicaciones y fechas de inauguración, que llegarán acompañadas de degustaciones, regalitos y un mercadillo solidario a beneficio de la Fundación Infantil Ronald McDonald.

Mientras que en Conil de la Frontera será la primera apertura, en El Puerto de Santa María se trata de un tercer local, sumándose a los ya existentes en el CC Bahía Mar y CC El Paseo.

Apertura en El Puerto de Santa María: 29 de octubre

El primer nuevo restaurante se inaugura el 29 de octubre en Avenida del Cisne, frente al colegio El Centro Inglés y junto a la pizzería Horno de Leña. Este será el tercer McDonald's en la ciudad, reforzando la presencia de la cadena y facilitando el acceso a nuevos clientes en una zona distinta de la localidad.

Durante la inauguración, los clientes podrán disfrutar de degustaciones gratuitas, regalitos promocionales y participar en un mercadillo solidario organizado por la Fundación Infantil Ronald McDonald. El local contará con todas las comodidades modernas: pantallas digitales, McAuto, servicio a mesa, zona de juegos infantil y puntos de recarga eléctrica.

Conil de la Frontera: inauguración el 30 de octubre

El 30 de octubre, McDonald's abrirá por primera vez un restaurante en Conil, ubicado en Avenida de la Música, frente al mercadillo. La llegada de McDonald's al municipio permitirá a los residentes y turistas disfrutar de servicio McAuto, McCafé, zona infantil exterior y puntos de recarga eléctrica por primera vez en la localidad.

La jornada inaugural incluirá promociones especiales, degustaciones gratuitas y regalos para los primeros clientes, haciendo de esta apertura un evento destacado. En Conil eran muchos los veraneantes y vecinos que pedían un local de esta cadena de comida rápida. Ahora sus súplicas han sido escuchadas.

Expansión de McDonald's en Cádiz

A finales de septiembre, McDonald's inauguró un nuevo restaurante en Jerez de la Frontera, en Calle de las Ciencias, 14, que se convirtió en el quinto local de la ciudad. Con 350 m² construidos sobre una parcela de 2.954 m², el establecimiento ofrece terraza, McAuto, McDelivery y zona infantil exterior, generando 40 nuevos empleos.

Las nuevas aperturas en El Puerto de Santa María y Conil se suman a esta estrategia de crecimiento, consolidando la presencia de McDonald's en Cádiz y ofreciendo oportunidades laborales y comerciales adicionales.