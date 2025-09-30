La promoción de viviendas fantasma en la calle San Juan de Dios de Cádiz

Ver que las viviendas crecen en Cádiz es importante. Y están creciendo. Pero hay otros proyectos que se anuncian, algunos a bombo y platillo, que no acaban de ver la luz. Pasa el tiempo y no se aprecia movimiento, crecimiento, desarrollo urbanístico alguno.

Hay promociones de viviendas que se han convertido ya en realidad y otras que esperan en el horno. Y del horno, pero sin que apenas le haya dado algo de calor, se ha sacado un proyecto que se tenía entre manos en la calle San Juan de Dios de la capital gaditana. ¿Para siempre?

La promotora inmobiliaria sevillana Vaguada Capital es la que se encuentra, o se encontraba, detrás de la propuesta: la idea era construir cuatro viviendas a razón de una por planta, siendo la de la última planta tipo dúplex con terraza privada.

Esta promoción de viviendas exclusivas iba a consistir en la rehabilitación integral de un edificio existente en pleno corazón de Cádiz. El inmueble cuenta con protección patrimonial, el cual protege la fachada por su integración en el entorno urbano, aunque el proyecto también mantiene la estructura de patios interiores, creando nuevos espacios con un programa de viviendas adaptado a las necesidades actuales.

Hace un año y medio, este periódico preguntaba a la promotora por el motivo del retraso de las obras, que recibieron la licencia en abril de 2022. No se veía movimiento alguno, pero al menos en la fachada estaba fijado un cartel con el anuncio de la promoción y la firma de Vaguada. Y en la página web de la promotora se apuntaba que el proyecto estaba al 40% de su ejecución. La respuesta por parte de Vaguada era la siguiente: «Indicar que nuestro proyecto se pondrá pronto en marcha, hemos realizado algunos cambios, por ello la demora».

Pasado ese año y medio, la promotora inmobiliaria guarda silencio, ha quitado la promoción de su página web, no hay cartel alguno en la fachada que dé a pensar que el proyecto sigue en marcha y no responde ni por teléfono ni por correo a la nueva pregunta emitida desde este periódico. ¿Paso atrás, nuevo retraso o promoción fantasma?

Urbanismo requerirá obras de seguridad en la finca

La empresa que consta en el catastro como propietaria del edificio es Vigorito S.A. y Urbanismo le ha instado a realizar en el edificio unas obras de seguridad, requerimiento que fue aprobado en la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cádiz del pasado viernes 26 de septiembre

Fue en una sesión celebrada el 22 de abril de 2022 cuando se le concedió a a la mercantil Vaguada Capital S.A. la licencia de obras para la construcción de cuatro viviendas y local en bruto en la calle San Juan de Dios, 10. Pero no se han iniciado las obras, tal y como confirman a este periódico fuentes municipales, y en base a ello, y habiéndose comprobado que la finca está en mal estado, se ha requerido lo siguiente:

-Inspección y actuación en el edificio, por parte técnico competente, para efectuar las intervenciones necesarias siguiendo sus instrucciones, a fin de evitar desprendimientos y/o desplomes, asegurar su estabilidad y que se garanticen las condiciones de seguridad y ornato de la fachada, cubierta y del interior del edificio, mediante la realización de aquellas obras necesarias.

-Conservar los materiales de revestimiento de fachada, cobertura y cerramiento, de modo que no ofrezcan riesgo a las personas y a los bienes.

-Mantener adecentadas la fachada y cerramientos.

-Mantener la estructura vertical y horizontal de todo el edificio en situación de estabilidad. Los elementos estructurales deberán conservarse de modo que garanticen el cumplimiento de su misión resistente y de su estabilidad.

-Que no se produzcan daños a las fincas colindantes por filtraciones de agua de lluvia, conduciendo las mismas a la red de servicio de alcantarillado general y manteniendo su correcto estado de funcionamiento.

-Mantenimiento tanto el edificio como sus espacios libres con un grado de limpieza y con sus huecos de fachadas cerrados, que impidan la entrada u ocupación de personas ajenas a la propiedad, así como que eviten la presencia de insectos, parásitos, roedores y otros animales que puedan ser causa de molestias o peligro.

Otras promociones vecinas que están en marcha

Cerca, muy cerca de la calle San Juan de Dios, esperan también a ver la luz las viviendas sociales que se construirán en el histórico solar del Campo del Sur ubicado en la calle San Juan Bautista de la Salle.

Y en el horno, muy caliente, y nunca mejor dicho, late la promoción de viviendas que se levanta en la histórica Panadería La Gloria. Está casi a punto y con algunos propietarios ya dejándose ver por sus nuevas casas. Allí, donde la promotora ha optado por recuperar una parte de la arquitectura industrial del edificio, levantado hace un siglo, irán 12 nuevos pisos.

También cerca de la promoción fantasma de la calle San Juan de Dios, y más cerca de los nuevos pisos de La Gloria, se encuentran otros proyectos que sí van viento en popa. Se trata de las dos promociones de viviendas en la calle Sopranis bautizadas como Sopranis 4 y Sopranis 6.

El proyecto de Sopranis 4 contempla 24 viviendas contemporáneas «con un patio principal revitalizado y un diseño moderno», pisos de 1 y 2 dormitorios con superficies que van desde los 46,66 a 88,30 metros cuadrados. Comercializa Innysse en Exclusiva.

Estas residencias ofrecen opciones de 1 y 2 dormitorios, «todas diseñadas con un estilo moderno y funcional para proporcionar el máximo confort y calidad de vida». Cada detalle, como apunta la promotora, ha sido cuidadosamente considerado, «utilizando materiales de primera calidad y acabados de alto nivel para crear espacios acogedores y duraderos».

La luz natural es una característica destacada en todas las unidades gracias a los amplios patios interiores o a los ventanales y balcones que se abren al exterior, creando un ambiente luminoso y dinámico en el corazón del edificio.

Además, el inmueble contará con un ascensor que va desde la planta baja hasta la azotea, donde se encuentra, al igual que ocurre en Sopranis 6, una terraza comunitaria.

Los precios oscilan entre los 153.000 y los 388.000 euros y el edificio tendrá además dos locales comerciales.

Sopranis 6, por su parte, es una promoción de viviendas comercializada a través de la Agencia Inmobiliaria Hispania. Contempla 12 pisos, de entre 55 y 105 metros cuadrados, y dos locales de nueva construcción sobre plano y primeras calidades. Las viviendas que se construyen, con terraza comunitaria, van desde los 170.000 a los 355.000 euros.

Se ofrecen «modernas viviendas, distribuidas en tres plantas más bajo en un edificio con pocos vecinos».

Las viviendas, tal y como se detalla en la página web de la promotora, son de uno y dos dormitorios, «todas ellas diseñadas con un estilo moderno y funcional, pensadas para brindarle el mayor confort y calidad de vida». «Cada vivienda ha sido cuidadosamente construida, utilizando materiales de alta calidad y acabados de primera para garantizar un espacio acogedor y duradero. Todos los pisos cuentan con una excelente iluminación natural, gracias a un amplio patio de luces o a sus ventanales y balcones que dan al exterior, elemento arquitectónico singular que aportará un carácter abierto y vivo al corazón del edificio», se resalta.

La finca dispondrá de ascensor desde la planta baja hasta la cubierta, en la cual se localizará la azotea con zonas de uso comunitario.

Ambas obras son visibles en la calle Sopranis, que experimentará más pronto que tarde una importante transformación urbanística que tendrá la guinda de un hotel con piscina en una finca, la de los números 17 y 19, que durante años fue problemática debido a distintos episodios de okupación. El establecimiento hostelero está en manos del grupo inversor Magnum Hotel Group S.L.

El hotel, de 3 estrellas, contempla 37 habitaciones con un amplio rooftop con piscina infinity y zona de restauración. La operación de compra de la finca se cerró por 1.714.610 euros.