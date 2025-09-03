De Loreto a Puntales: quinta etapa de la peregrinación del Nazareno

El Nazareno de Santa María continúa su peregrinación por los barrios de Extramuros y continúa dejando imágenes para la historia de la ciudad.

Este miércoles ha sido la quinta de las etapas de este recorrido que ha partido de la iglesia Nuestra Señora de Loreto en el barrio de Loreto y que ha concluido a la parroquia Nuestra Señora de Lourdes en el barrio de Puntales.

Como viene siendo habitual durante las jornadas previas, muchísima gente se ha congregado para acompañar a Jesús Nazareno en su camino. Especialmente emocionante fue el paso por la plaza San Lorenzo del Puntal donde sonó a piano la marcha Regidor Perpetuo y donde una petalada sirvió para honrar el paso del Nazareno por el barrio.

Este jueves, la sexta etapa irá desde Puntales hasta la barriada de La Paz, a la parroquia de San Francisco Gaviria, desde donde emprenderá la penúltima etapa este viernes antes de su regreso a su templo el próximo sábado.

