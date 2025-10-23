El local más grande del centro de Cádiz busca nuevo inquilino

El Ayuntamiento de Cádiz vuelve a sacar a licitación el local municipal de la Plaza del Palillero, que albergó en el pasado una tienda de la firma Sfera. El Consistorio ha modificado algunas de las características del contrato, como la duración del mismo, una petición de las propias empresas que están interesadas en el mayor local del centro de Cádiz, con una capacidad de 1.148,53 metros cuadrados útiles.

Ahora, y a diferencia de la primera licitación, la duración del contrato se ha doblado, que pasa de 10 años a 20 años, una petición de las empresas interesadas debido a la gran inversión que tendrían que hacer en el local, y el periodo para presentar ofertas se fija en 50 días. Por otro lado, el canon mínimo anual se mantiene.

En la anterior licitación, el Ayuntamiento pedía un canon mínimo anual de 103.652,28 euros, que se actualizaría cada año y con la obligación de la empresa adjudicataria de tener que pagar mensualmente el alquiler. Esa cantidad se mantiene en esta nueva licitación. Además, el contrato era para un periodo de diez años.

Cabe recordar que Sfera cerró su tienda en el centro de Cádiz a finales del año 2024. El motivo de su salida fue la finalización de la anterior concesión municipal a la empresa Romego, encargada de explotar el espacio en los últimos años.

Desde el Ayuntamiento confían en que en esta nueva licitación sí aparezcan empresas interesadas. Se trata del mayor local comercial en el centro de Cádiz con un alquiler mensual de 8.637,66 euros, y la ampliación del contrato de diez a veinte años era una reclamación de las propias empresas.