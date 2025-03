Juancho Ortiz: «No sé qué problema tiene Kichi con Miguel Ángel Blanco para no ponerle una calle en Cádiz»

El portavoz del Grupo Municipal Popular Juancho Ortiz ha comparecido hoy ante la prensa para anunciar, junto al presidente de Nuevas Generaciones Gonzalo Oliver, el nuevo programa Joven Ahora auspiciado por la Junta de Andalucía para impulsar a los jóvenes a lograr su primer empleo.

Tras valorar las implicaciones de dicha iniciativa, el que fuera candidato a la alcaldía de Cádiz en 2019 ha sido cuestionado sobre la calle que el pleno del Ayuntamiento de la ciudad aprobó dedicar a Miguel Ángel Blanco hace ya un lustro: «Se aprobó hace cinco años, pero recordemos que sin los votos del equipo de gobierno ni el partido de Martín Vila».

«Esos mismos por aquel entonces invitaron a 'bilduetarras' a hablar sobre libertad y democracia. Lo cierto es que no se ha cumplido y a día de hoy Miguel Ángel Blanco sigue sin tener una calle en Cádiz». «Habría que preguntarle al alcalde si tiene algún problema con Miguel Ángel Blanco, por qué no lleva a cabo algo que está aprobado», afirmó.

Los populares han expresado su malestar porque fue la primera figura que se acordó homenajear en 2017 dando nombre a una calle tras la entrada del actual equipo de gobierno, aunque finalmente la vía que estrenó los cambios de nomenclatura fue la avenida Ramón de Carranza, que pasó a llamarse 4 de Diciembre.

Noticia Relacionada El PP de San Fernando rinde homenaje a Miguel Ángel Blanco con el lema La unidad a ti debida La Voz El acto, que ha consistido en una ofrenda floral y la lectura de un manifiesto, se ha celebrado en la Glorieta General Lobo, donde se encuentra la rotonda que dedicada a las víctimas del terrorismo

El presidente el GMPP espera que esta actitud del alcalde de obviar ese primer acuerdo plenario «mientras que no para de mover el callejero a su antojo, no tenga que ver con el sentido de su voto en ese pleno, su tendencia a llamar señor a Otegui, como hizo en una entrevista en la que ponía en duda la responsabilidad del dirigente de Bildu, o sus invitaciones a bilduetarras para que den lecciones de Memoria Democrática en Cádiz».

Actitud incomprensible y sectaria

Juancho Ortiz también se ha preguntado «a quién teme ofender el alcalde para no cumplir con este acuerdo plenario cuando para otros se muestra tan diligente. Es algo incomprensible y no es justo. No es justo con memoria de tantos asesinados por ETA, no es justo con nuestra democracia y no es justo con los gaditanos, que no podemos vivir atrapados en el sectarismo de Kichi».