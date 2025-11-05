Jesús Manuel Montaño pregonará las Glorias de Cádiz 2026

El Consejo de Hermandades y Cofradías de Cádiz acaba de hacer pública la designación del pregonero de las Glorias de 2026. En este caso el organismo de la calle Cobos ha elegido a Jesús Manuel Montaño Benítez como vocero de este tiempo. También ha comunicado que será el pintor Antonio Álvarez del Pino quien realice la obra que anunciará las Glorias.

Jesús Manuel Montaño es actualmente el máximo responsable de la hermandad del Rocío de Cádiz. Ha sido pregonero de la hermandad del Rocío de Algeciras en el año 2025, de la del Rocío de Chiclana en 2019 y también lo fue de la hermandad del Rocío de Cádiz en 2012, además de pregonar a María Santísima de las Penas, titular de la archicofradía de La Palma, en el año 2013. Igualmente fue pregonero de la Juventud Cofrade de Cádiz y ha realizado la reflexión ante el Santísimo Cristo de la Piedad.

Antonio Álvarez del Pino es licenciado en Bellas Artes por la facultad de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de Sevilla, en la especialidad de Pintura. En 2012 realizó la pintura que serviría de cartel anunciador de la procesión Magna de ese año, y en 2013 realizó el cartel para la Semana Santa de la ciudad, a la vez que quedaba como finalista en el concurso para el cartel de la Semana Santa de Jerez. En 2015 realizó el cartel para el tiempo de las Glorias de Cádiz. En 2023 expuso una treintena de cuadros con el rostro de Jesús del Gran Poder de Sevilla. Álvarez del Pino también es el autor del retrato de S.M el Rey Felipe VI para el Salón de Pleno de Ayuntamiento de Cádiz, y en 2024 publicó el libro «Vera-Obra» con retratos de Luis Eduardo Aute.

El pregón de las Glorias de 2026 se celebrará el 26 de abril en el teatro del Títere de la Tía Norica a las 12 del mediodía. La presentación del cartel y del pregonero será el 22 de abril en la Casa de Iberoamérica.

