Izquierda Unida critica la «incapacidad» de Emasa ante la gestión en Segunda Agua y Barriada por las zonas de residente

IU Cádiz ha reclamado al presidente de Emasa, José Manuel Verdulla, que se «ponga las pilas y deje la improvisación para otros asuntos» ante el revuelo y «descontento» vecinal en Segunda Aguada y parte de la Barriada por la «incapacidad reiterada del concejal» para gestionar la implantación de las zonas de aparcamiento para residente.

La formación política ha indicado en una nota de prensa la «falta de criterio» de Verdulla por «no haber estudiado la zona residente de La Barriada» como un área en concreto «ni reaccionar ante el caos que los vecinos están denunciando».

Además, ha insistido en que la Asociación de Vecinos de Segunda Aguada ha reclamado desde el mes de abril que se implante la zona de residentes en el barrio, un «auténtico desplante» para los vecinos «que llevan seis meses esperando a que se implante la medida sin saber por qué el concejal la está bloqueando sin dar respuesta al barrio».

Para la formación política esta situación es «una muestra más» de la «desgana de Bruno García y su equipo cuando se trata de planificar o gestionar cualquier asunto». Por ello, IU Cádiz ha instado a Verdulla a «que dé la cara y responda ante los vecinos» y a que gestione «de forma ordenada» la implantación de las zonas de residente en Segunda Aguada y en la propia Barriada.

Por último, IU Cádiz ha señalado la reciente eliminación de plazas en Loreto, el atraso «sin explicaciones» a culminar la zona residente en La Laguna o la apertura del solar de Navalips «sin que tuviera aceptación ninguna».

Más temas:

Cádiz