Un incendio en una cocina obliga a desalojar la planta baja de un edificio de Cádiz

El Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz ha acudido en la mañana del sábado a un incendio declarado en un bajo de la Calle Juan Sebastián Elcano, en la capital gaditana. El fuego, que se originó en la cocina de la vivienda, afectó principalmente la vitrocerámica, la campana extractora, los muebles y el resto de la estancia debido a la propagación del humo.

A la llegada de los efectivos, la propietaria de la casa y su hijo menor ya se encontraban fuera de la vivienda, por lo que no hubo que lamentar víctimas. La rápida intervención de los bomberos permitió la extinción del fuego, seguido de un proceso de ventilación para reducir los efectos del humo en el interior de la vivienda.

Durante las labores de extinción, los bomberos evacuaron a los vecinos de la planta baja como medida de precaución. Sin embargo, poco después pudieron regresar a sus hogares, ya que no hubo riesgo para la seguridad de la comunidad.

En el dispositivo participaron tres vehículos de emergencias: una autobomba urbana pesada (U-35), una autobomba urbana ligera (P-51) y un vehículo de mando (M-45), con un total de ocho efectivos trabajando en el lugar. Además, la Policía Local estuvo presente en el lugar para colaborar con las labores de seguridad y control del incidente.

Afortunadamente, no se han registrado daños personales y el incendio quedó bajo control sin mayores complicaciones.

