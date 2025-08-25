La 'guiri' con acento andaluz que triunfa en redes y se empapa de Cádiz: «Siento mucho respeto por la cultura local»

Sophie Gray (Tennessee, 2001) siempre tiene el bloc de notas abierto y el oído en alerta. En la mesa de al lado, en el coche del Blablacar o en cualquier otro lugar puede escuchar una expresión, un gesto o una palabra que desconocía. Y hay que apuntarla. Para aprenderla y para compartirla. Su marcadísimo acento andaluz, carisma y buen rollo han catapultado a esta joven estadounidense de Memphis en las redes sociales, donde cuenta ya con más de 100.000 seguidores entre Instagram (@sophiegrayinspain) y TikTok y donde Cádiz y Chiclana han sido protagonistas en los últimos vídeos. «Siento mucho respeto por la cultura local, y la gente lo está pillando, que no es solo el acento», reconoce Sophie, que trabaja de au pair en La Barrosa, durante los meses de verano. Ella se autodenomina 'guiri' pero cualquiera que haya visto solo 5 segundos de alguno de sus vídeos sabe que de 'guiri' solo tiene ya el nombre.

Todos sus vídeos comienzan igual: «Soy estadounidense viviendo en España con novio andaluz...». Y a continuación, relata una experiencia o algo nuevo que ha aprendido de un idioma, y sobre todo de un dialecto, que no deja de sorprenderle. Por ejemplo, este verano ha tenido que conocer por las malas cómo se le llama a los dos vientos predominantes que soplan en la provincia de Cádiz: el poniente y el levante. «He aprendido en Chiclana que cada dirección del viento tiene su propio nombre y su propio efecto sobre la temperatura (...) Ahora hay un levante que flipas y no hay nadie en la playa ni en la calle. No me esperé que el pueblo se paralizara por las ráfagas del viento pero subestimé su fuerza», relata la creadora de contenido en un vídeo de Instagram que registra más de 300.000 visitas. Un boom en redes sociales que le ha pillado de imprevisto: «Yo no quería ser influencer, solo quería practicar español en mi cuarto».

Sophie Gray aterrizó en Sevilla en la primavera de 2023 para completar sus estudios y se quedó por amor. Se enamoró de la cultura andaluza y de un joven de Coria del Río que le animó a empezar a subir vídeos a las redes sociales. Graduada en filología hispánica y en Psicología, además de impartir clases de inglés, Sophie se considera una «obsesionada» de la lingüística. Y en Cádiz tiene mucho dónde rascar. Algo que le llamó mucho la atención a la joven estadounidense nada más dejar las maletas en Chiclana fue cómo los gaditanos, según las veces que repitan 'Cádiz', se refieren a que son de una zona u otra.

«El otro día hablaba con una chica que se llama Blanca que es de Cádiz, Cádiz, Cádiz. ¿Y por qué tanta precisión? Porque, según me explicó, Cádiz tiene forma de cuchara y la cabeza, el centro histórico, es lo más Cádiz que puedes ser (...) Cuanto más te alejas por el mango de la cuchara, menos 'Cádiz' puedes decir», explica en su vídeo Sophie, quien se ha sentido «muy acogida» por los gaditanos («que dicen 'Cádi', no 'Cai'»), tanto con los que se cruza por la calle como los que lee en los comentarios. Que no todos son positivos. Lamentablemente, en las redes siempre hay personas que vierten su odio en los demás. «Los únicos comentarios negativos son de aquellas personas que tienen prejuicios con el sur. He recibido muchos diciéndome: 'Pobrecita que está aprendiendo un tipo de español que no es el de verdad'», lamenta.

Sophie está tan integrada que se sienta en la barra de un bar y pide una 'cortaíta'. Inmediatamente, los camareros se sorprenden por su acento y le preguntan irremediablemente por su acento y cómo ha aprendido tan bien español. «Bromean conmigo sobre mi acento, me hacen preguntas y mantienen una conversación con interés de verdad», asegura la joven estadounidense, que valora los atardeceres de su casa de acogida como los mejores que ha visto en su vida, hasta el punto de haberles dedicado un reels.

Antes de que Sophie Gray llegara a la Universidad de Sevilla, se tuviera que marchar a Estados Unidos, consiguiera una exigente beca y volviera a España, ya tenía la «semilla» de querer empaparse de la cultura española sembrada. Su madre, que estudió en Madrid, se encargó de hacerlo. «Me apuntó a una guardería bilingüe y en casa hablábamos en español», recuerda. Ahora, Sophie Gray no tiene ningún pensamiento en volver a Estados Unidos. Su casa es Andalucía, ya sea Chiclana o Sevilla, donde se mudará una vez acabe el verano para empezar un máster. Una aventura nueva que traerá de la mano anécdotas que despertarán la risa y la admiración por sus redes sociales.