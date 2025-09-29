Un grupo de delfines sorprende nadando en la playa de La Caleta de Cádiz: «Un espectáculo único»

Este pasado fin de semana algunos privilegiados han podido disfrutar de unas bonitas imágenes en la capital gaditana.

Y es que un grupo de delfines se dejó ver por la playa de La Caleta, regalando un espectáculo único.

No es algo habitual verles por esos lares viñeros, aunque no son pocas las veces que se ha podido ver a un grupo de delfines nadando por las playas de Cádiz.

El vecino de Cádiz Eugenio Belgrano ha compartido un vídeo del bonito momento. Y ha destacado lo siguiente: «La Caleta nos regala un espectáculo único: delfines nadando libres frente a nuestra playa más querida. Un recordatorio de lo afortunados que somos de vivir junto al mar y compartir momentos así«.