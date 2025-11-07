Cádiz Solidaria

Gran Recogida 2025: Cádiz se une a la campaña para alcanzar diez millones de kilos de alimentos

El presidente de FESBAL, Pedro Miguel Llorca, ha animado a la población a «darlo todo» en esta campaña, subrayando que, «juntos, somos capaces de dar mucho más que alimentos: podemos dar dignidad y futuro» | La recaudación obtenida se destina íntegramente a atender las necesidades alimentarias de más de un millón de personas vulnerables

La Gran Recogida es el evento solidario más importante del año en la lucha contra la pobreza alimentaria
La Gran Recogida es el evento solidario más importante del año en la lucha contra la pobreza alimentaria
Miren Landeta

Miren Landeta

Cádiz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Arranca la Gran Recogida. Desde hoy viernes y hasta el domingo 9 de noviembre, los Bancos de Alimentos de toda España, incluidos los de Cádiz, hacen un llamamiento a la ciudadanía para participar en el evento solidario más importante del año en la lucha contra la pobreza alimentaria.

Esta campaña busca recaudar el equivalente a 10 millones de kilos de alimentos a través de donaciones de productos no perecederos y aportaciones económicas en caja, que se destinarán a los Bancos de Alimentos para seguir llenando cestas básicas para las personas más necesitadas.

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © CORPORACIÓN DE MEDIOS DE CÁDIZ, S.L.U.
Volver a arriba
La Voz Premium
Descarga la app