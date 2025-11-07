Gran Recogida 2025: Cádiz se une a la campaña para alcanzar diez millones de kilos de alimentos

Arranca la Gran Recogida. Desde hoy viernes y hasta el domingo 9 de noviembre, los Bancos de Alimentos de toda España, incluidos los de Cádiz, hacen un llamamiento a la ciudadanía para participar en el evento solidario más importante del año en la lucha contra la pobreza alimentaria.

Esta campaña busca recaudar el equivalente a 10 millones de kilos de alimentos a través de donaciones de productos no perecederos y aportaciones económicas en caja, que se destinarán a los Bancos de Alimentos para seguir llenando cestas básicas para las personas más necesitadas.

