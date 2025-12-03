Fundación Unicaja pone en marcha una campaña de recogida de juguetes en Cádiz

Fundación Unicaja lanza una nueva campaña de recogida de juguetes nuevos para menores de familias vulnerables a beneficio de las asociaciones Cruz Roja, Nuevo Hogar Betania, Nuevo Futuro Cádiz y Fundación Márgenes y Vínculos. La iniciativa se desarrollará hasta el 23 de diciembre en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Cádiz. Asimismo, la institución realizará una donación de juguetes nuevos a las entidades beneficiarias. Cada niño y cada niña recibirá su regalo de Navidad y además cada asociación recibirá un lote de juegos de mesa y libros para su sede.

Esta iniciativa, que también se llevará a cabo en los centros culturales de Málaga, Almería, Sevilla y en el Museo Fundación Unicaja Joaquín Peinado de Ronda, permitirá que cerca de 1.500 menores en riesgo de exclusión social puedan disfrutar de la magia de los Reyes Magos. Por cada juguete donado, las personas que colaboren con esta recogida solidaria recibirán un obsequio por parte de la Fundación Unicaja.

Las personas interesadas pueden depositar su juguete en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Cádiz (C/San Francisco, 26) en horario de lunes a sábado de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas, y domingos y festivos de 10:00 a 14:00 horas. Los juguetes deben ser nuevos, no belicistas y sin sesgo de género.

La atención, cuidado y protección a la infancia y la juventud es una de las líneas estratégicas de la Fundación Unicaja, que promueve y respalda iniciativas para combatir la pobreza y la exclusión social y fomentar la igualdad.

