Frente común en Cádiz para combatir al alga asiática

Frente común en el Ayuntamiento de Cádiz para combatir el alga asiática. El Pleno ordinario del mes de julio ha aprobado este jueves por unanimidad una propuesta para instar «al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía a adoptar medidas urgentes y coordinadas para frenar la propagación del alga asiática en nuestras costas». Tanto PSOE como Adelante Izquierda Gaditana (AIG) han votado a favor de la propuesta presentada por el Partido Popular.

José Carlos Teruel, concejal de Medioambiente del Ayuntamiento, ha destacado que solo en la playa de La Caleta se han recogido una tonelada y media de algas desde el mes de mayo y quea diario los operarios retiran unas 60 toneladas de esta especie. Desde el equipo de gobierno se especifica que las ayudas que solicitan tanto al Ejecutivo como a la administración regional es puramente económica, argumentando que a nivel municipal no se tienen «los medios ni las infraestructuras para abordar este problema».

Desde AIG, la concejala Vanessa Sibón, ha culpado a las administraciones de llegar «tarde» ante un ecosistema que «está sufriendo». La concejala ha expresado su apoyo al plan anunciado recientemente por la Junta en relación con este tema, aunque ha mostrado su pesar porque la propuesta de Cádiz haya surgido una vez que dicho plan ya está en marcha. Además, ha instado a que se aborde el problema contando con la participación y las opiniones de los pescadores, especialmente los del sector artesanal, así como de la comunidad científica y los grupos ecologistas.

Por su parte, Manuel Márquez, ha afirmado que la playa de La Caleta amanece cada mañana como «un vertedero», a lo que Teruel ha respondido que «ustedes saben como funcionan las mareas, y si las algas llegan a las once de la mañana, no puedo vaciar la playa para que entre la maquinaria y las recoja».

Por último, desde el equipo de gobierno se pide que este problema que afecta prácticamente a toda la provincia de Cádiz, no se use como una herramienta de confrontación política. Ha aclarado que la propuesta llevada al Pleno se presentó antes del plan anunciado por la Junta y pide respeto hacia los operarios encargados de la limpieza de las playas gaditanas, destacando que la acumulación de algas no se debe a una falta de higiene.

