Freno a los Tuk Tuk en la capital gaditana

«Vámonos que nos vamos. ¡Una experiencia gaditana! Explora Cádiz de una manera única con nuestros TukTuks 100% eléctricos y recorre las pintorescas calles de Cádiz. Descubre 3.000 años de historia durante el tour y sumérgete en la esencia de la Tacita de Plata».

Tuk Tuk desembarcó en Cádiz hace poco tiempo con la intención de ofrecer un servicio turístico en la ciudad y a su desembarco no se le ha tardado en poner freno. La Policía Local impide la circulación de estos llamativos vehículos y fuentes municipales apuntan a este periódico que el motivo no es otro que «la falta de licencia».

Hay fotografías de días atrás que muestran ese freno puesto por el Ayuntamiento. Y los Tuk Tuk, unos vehículos urbanos adaptados para la actividad turística en el entorno de las ciudades, cuya velocidad máxima no supera los 28 kilómetros por hora, ya no se ven. «Todo está paralizado», resume Beatriz en representación de la empresa.

Apunta Beatriz que la solución «va para largo». Y explica: «La Policía Local nos dijo que tiene orden de impedir nuestra actividad, de multar a este tipo de vehículo que circule con pasajeros. Y nos pusimos en contacto con el Ayuntamiento de Cádiz. Se trata de una decisión municipal, porque en otros municipios de la provincia, como por ejemplo Arcos, sí podemos funcionar. Lo que se nos dice es que para ofrecer este servicio turístico nos hace falta una licencia que no existe y que se está viendo cómo se puede tramitar. Va para largo, para finales de año o principios de 2026, me temo. Estamos en conversaciones«.

«Dicen que no le van a dar a nadie ese permiso para circular hasta que no se tenga esa licencia. Nosotros tenemos todo en regla, seguros, permisos de circulación y demás, y no vamos a poder trabajar hasta tenerla. Están viendo la opción de sacarlo a concurso para solicitarlo. Y la empresa que cumpla con los requisitos y directrices, pues la recibirá. Ha sido un palo para nosotros, porque insisto en que teníamos todo en regla para empezar a ofrecer un servicio que consideramos muy interesante«, añade Beatriz.

Los Tuk Tuk cuentan con una autonomía de 120 kilómetros. «Sin ruido, con un motor 100% eléctrico, los Tuk Tuk cuentan con cuatro cómodas plazas para que cualquier persona pueda descubrir los encantos de una ciudad», se destaca.